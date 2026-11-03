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17:21, 3 ноября 2026

Семь военных из Дагестана убиты на Украине

Родственники погибших во время церемонии награждения. 3 ноября 2026 г. Фото: https://t.me/derbentskiyrayon_official/24306

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ибрагим Ханов, Расим Шабанов и еще пятеро их земляков из Дербентского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 2197 убитых там военных из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 31 октября чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 5008 военнослужащих из ЮФО и 4946 бойцов из СКФО, в том числе 2190 - из Дагестана. 

Имена семи убитых на Украине комбатантов из Дагестана обнародовала сегодня администрация Дербентского района, отчитываясь о вручении посмертных наград их родственников. 

Двое выходцев из поселка Мамедкала, лейтенант Магомедов Магомед и матрос Айваз Алирзаев, награждены соответственно медалью “За отвагу” и орденом Мужества, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета. 

Посмертные ордена также рядовые Эдалет Исаев (село Митаги), Ибрагим Ханов (село Сабнова) и Расим Шабанов (село Мичурино). Кроме того, ордена Мужества передали родственникам старшего матроса Руслана Аскерова из села Рубас и младшего сержанта Шамила Муслимова из села Зидьян-Казмаляр. 

Возраст и детали биографий убитых военнослужащих в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 2197 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце октября стало известно, что в боевых действиях на Украине убит Шарапудин Курбанов из Дербентского района. 

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. В феврале 2022 года Сергей Меликов, который был тогда главой Дагестана, первым из представителей власти сообщил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается вдова Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

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Автор: "Кавказский узел"

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