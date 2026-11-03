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13:28, 3 ноября 2026

Профессор из Дагестана предложила смягчить наказание за кровную месть

Мужчина держит кинжал на фоне гор. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Убийство из кровной мести следует квалифицировать как обычное убийство, а сам мотив не считать обстоятельством, влекущим более строгое наказание. В условиях коррупции и при недобросовестной работе правоохранителей кровная месть может быть способом восстановления справедливости, заявила профессор Дагестанского государственного университета Дурея Зиядова.

По мнению доктора юридических наук, профессора Дагестанского государственного университета Дуреи Зиядовой, убийства по мотиву кровной мести следует квалифицировать как обычное убийство. Она предложила отказаться от рассмотрения этого мотива как обстоятельства, влекущего более строгое наказание.

"Поэтому считаю, что желательно, чтобы кровная месть считалась обычным убийством, то есть по части первой статьи 105", – заявила Зиядова в выступлении, видеозапись которого опубликована на Rutube-канале Криминологической школы МГУ.

Действующий подход исследовательница сочла нарушением принципа равенства граждан перед законом. Это она связала с тем, что, по ее оценке, соответствующая норма затрагивает лишь отдельные регионы. Кроме того, Зиядова выступила против сопоставления человека, убившего преступника, с теми, кто совершил убийство беременной женщины, нескольких человек или пожилого человека ради его имущества.

Некомпетентность и недобросовестность некоторых работников правоохранительных органов могут препятствовать восстановлению справедливости, заявила Зиядова. В таких условиях кровная месть, по ее мнению, выполняет функцию социальной регуляции и защиты чести и достоинства личности. Исследовательница сослалась на результаты опросов, участники которых также называли кровную месть одним из способов восстановления справедливости.

Часть 1 статьи 105 УК РФ предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы. Убийство по мотиву кровной мести выделено в пункте "е.1" части 2 этой статьи, предусматривающей от восьми до 20 лет заключения. Санкция второй части также допускает пожизненное лишение свободы.

Свое предложение смягчить наказания за убийства из кровной мести Зиядова высказала в ходе выступления в рамках беседы об институте кровной мести в Криминологической школе юридического факультета МГУ. Согласно сообщению, опубликованному 2 ноября на сайте факультета, встреча прошла с участием ученых Северного Кавказа. Возможность примирения сторон Зиядова назвала важной особенностью обычая: по ее мнению, такая процедура позволяет добиваться раскаяния виновного и возмещения ущерба.

На сходство процедуры примирения с медиацией и другими формами восстановительного правосудия указал председатель Всероссийской ассоциации восстановительной медиации Рустем Максудов. Он также рассказал о действующих в Дагестане центрах восстановительного правосудия. Важную роль женщин в примирении у кумыков подчеркнула профессор Дагестанского государственного университета Эльмира Джахиева.

Защиту чести и достоинства женщины одной из главных задач обычая назвал профессор Чеченского государственного педагогического университета Джамбулат Сайдумов. При этом он указал, что для ряда преступлений против чести и достоинства женщины процедура примирения невозможна.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что в республиках Северного Кавказа периодически происходят случаи кровной мести. Так, 14 августа текущего года в городском саду Махачкалы был убит 44-летний мужчина, получивший около двадцати ножевых ранений. Следствие назвало мотивом кровную месть. Позднее полиция отчиталась о задержании 38-летнего подозреваемого.

15 марта 2024 года у здания Ногайского районного суда отец погибшего в ДТП подростка убил осужденного водителя и его адвоката. Мужчина был недоволен назначенным водителю наказанием – полутора годами лишения свободы. Впоследствии Верховный суд Дагестана отменил этот приговор, установив существенные нарушения при расследовании и рассмотрении дела.

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Автор: "Кавказский узел"

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