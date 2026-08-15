Пользователи соцсети поспорили о мотивах подозреваемого в совершении кровной мести в Махачкале

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Подозреваемый в совершении кровной мести в Махачкале отомстил за брата, указала часть махачкалинцев, комментируя в соцсети сообщение о задержании. Другая часть комментаторов заявила, что убийство не может быть оправдано никакими мотивами.

Как информировал "Кавказский узел", 14 августа следствие сообщило, что 44-летний мужчина получил около 20 колото-резаных ранений в городском саду Махачкалы и скончался. По версии следствия, мотивом убийства стала кровная месть.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве в центре Махачкалы, отчиталось МВД Дагестана. "Сотрудниками УУР МВД Дагестана задержан подозреваемый в убийстве. 38-летнего мужчину оперативники обнаружили в одном из домов Махачкалы, где он пытался скрыться у своего знакомого", – привел сегодня ночью ТАСС сообщение ведомства.

Пост о задержании подозреваемого был сегодня опубликован в Instagram*-паблике dagizvestiyaa, на который подписано около 464 тысяч пользователей. На 08.45 мск эта публикация набрала 223 отметки "Нравится" и 95 комментариев.

Часть пользователей, заявила, что если подозреваемый действовал по мотиву кровной мести, то он должен был сдаться полиции. "Раз уж кровная месть, не надо было убегать. Убил – надо пойти в полицию, сдаться. Отомстил за брата – таких уважают", – считает ilias73996.

"Он очень хороший и честный человек, мало таких мужчин, как он. Я лично знаю его с детства. Он отомстил за своего брата, которого очень сильно любил, встретил его случайно, не сдержался <...>", – написала shamilova_rukiyat.

"Не похож он на плохого человека, просто он не смог смириться с тем, что его брат погиб от рук убитого", – отметил wolf.483626.

"Может, и отомстил за брата, и свою жизнь хорошо испортил", – указала nevidima_777.

Другие комментаторы подчеркнули, что убийство человека не может иметь оправданий. "Очень страшно жить в мире, где оправдывают убийцу. Ни кровная месть, ни что-либо еще не оправдывает и не может его оправдать!" – написала naidabeks.

"Это самый большой грех – убить человека, это уже не обсуждается", – подчеркнул samirdagestan062.

"Нет такого понятия "кровная месть", оставьте это", – заявил пользователь caucasus.ge.

Подозреваемому следовало отказаться от мести, считает daqestan_x. "Надо было полагаться на Всевышнего, а не мстить", – заявил он.

Кровная месть ведет к новому насилию между семьями, указал 0_5_z_. "Теперь братья убитого будут ждать его, пока выйдет, и тоже отомстят за брата. И вот так бесконечная кровная месть будет? Таким темпом сами себя будут убивать", – отметил пользователь.

"Кавказский узел" также писал, что на Северном Кавказе все еще нередки случаи инцидентов, связанные с кровной местью. Кровная месть – это обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть – как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.