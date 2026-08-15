×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:49, 15 августа 2026

Пользователи соцсети поспорили о мотивах подозреваемого в совершении кровной мести в Махачкале

Момент нападения в городском саду Махачкалы. Кадр из видео https://t.me/ENews112/28570

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подозреваемый в совершении кровной мести в Махачкале отомстил за брата, указала часть махачкалинцев, комментируя в соцсети сообщение о задержании. Другая часть комментаторов заявила, что убийство не может быть оправдано никакими мотивами.

Как информировал "Кавказский узел", 14 августа следствие сообщило, что 44-летний мужчина получил около 20 колото-резаных ранений в городском саду Махачкалы и скончался. По версии следствия, мотивом убийства стала кровная месть.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве в центре Махачкалы, отчиталось МВД Дагестана. "Сотрудниками УУР МВД Дагестана задержан подозреваемый в убийстве. 38-летнего мужчину оперативники обнаружили в одном из домов Махачкалы, где он пытался скрыться у своего знакомого", – привел сегодня ночью ТАСС сообщение ведомства.

Пост о задержании подозреваемого был сегодня опубликован в Instagram*-паблике dagizvestiyaa, на который подписано около 464 тысяч пользователей. На 08.45 мск эта публикация набрала 223 отметки "Нравится" и 95 комментариев.

Часть пользователей, заявила, что если подозреваемый действовал по мотиву кровной мести, то он должен был сдаться полиции. "Раз уж кровная месть, не надо было убегать. Убил – надо пойти в полицию, сдаться. Отомстил за брата – таких уважают", – считает ilias73996.

"Он очень хороший и честный человек, мало таких мужчин, как он. Я лично знаю его с детства. Он отомстил за своего брата, которого очень сильно любил, встретил его случайно, не сдержался <...>", – написала shamilova_rukiyat.

"Не похож он на плохого человека, просто он не смог смириться с тем, что его брат погиб от рук убитого", – отметил wolf.483626.

"Может, и отомстил за брата, и свою жизнь хорошо испортил", – указала nevidima_777.

Другие комментаторы подчеркнули, что убийство человека не может иметь оправданий. "Очень страшно жить в мире, где оправдывают убийцу. Ни кровная месть, ни что-либо еще не оправдывает и не может его оправдать!" – написала naidabeks.

"Это самый большой грех – убить человека, это уже не обсуждается", – подчеркнул samirdagestan062.

"Нет такого понятия "кровная месть", оставьте это", – заявил пользователь caucasus.ge.

Подозреваемому следовало отказаться от мести, считает daqestan_x. "Надо было полагаться на Всевышнего, а не мстить", – заявил он.

Кровная месть ведет к новому насилию между семьями, указал 0_5_z_. "Теперь братья убитого будут ждать его, пока выйдет, и тоже отомстят за брата. И вот так бесконечная кровная месть будет? Таким темпом сами себя будут убивать", – отметил пользователь.

"Кавказский узел" также писал, что на Северном Кавказе все еще нередки случаи инцидентов, связанные с кровной местью. Кровная месть – это обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть – как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
АЗС "Ахваз" в Нальчике. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла" Очереди и высокие цены сохраняются на нальчикских АЗС

Часть нальчикских АЗС отпускает топливо по приемлемым ценам, однако на них большие очереди. На частных заправках очередей почти нет, бензин в наличии есть всегда, но это горючее дороже в цене и в некоторых случаях хуже по качеству.

Поврежденный дом в хуторе Приозерный. Кадр из видео https://t.me/tipichkras/82075 Кубанские хуторяне пожаловались на разрушение домов из-за работы карьера

В стенах домов в хуторе Приозерный появились трещины, а некоторые постройки стали разрушаться из-за просадки грунта рядом с карьером, пожаловались местные жители. Они отметили, что добиться переселения из признанных аварийными зданий не удается.

Очередь на заправке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Отчет властей о ситуации на заправках вызвал скепсис жителей Абхазии

Открытие небольших частных АЗС снизило нагрузку на крупные сети, а очереди на заправках стали меньше, рапортовал министр энергетики Абхазии Батал Мушба. Местные жители, комментируя его отчет в соцсети, указали на высокие цены на частных заправках и отсутствие заметных улучшений с очередями.

Часть жителей Миллеровского района остались без света из-за атаки дронов

Около тысячи жителей Миллеровского района остались без электроснабжения из-за повреждения линий электропередачи при атаке дронов.

Контрактник из Ростовской области убит в СВО

На Украине убит военнослужащий-контрактник Евгений Цегалко. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 971 бойца из Ростовской области.

Последствия наводнения в Чечне. Фото: https://www.instagram.com/p/DWjMcxoCICb/?img_index=2 Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России Даудов рапортовал о выплатах пострадавшим от паводков

Жителям Чечни, пострадавшим в результате весенних паводков, выплачено 726 миллионов рублей отчитался глава правительства республики.

Персоналии
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
12:28, 14 августа 2026
Камболов Марат Аркадьевич
Алескер Мамедли. Фото: 24saat.org https://rus.az24saat.org
21:04, 13 августа 2026
Мамедли Алескер Ахмед оглы
Тамара Меаракишвили. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:11, 13 августа 2026
Меаракишвили Тамара Акакиевна
События
09:46, 15 августа 2026
Контрактник из Ростовской области убит в СВО
18:47, 14 августа 2026
Сочинка Реутт отправлена в СИЗО по делу о теракте
17:22, 14 августа 2026
Силовики отчитались о предотвращении теракта на Ставрополье
11:38, 14 августа 2026
Военный из Калмыкии убит на Украине
08:40, 14 августа 2026
Арестован бывший мэр Кизляра Александр Шувалов
06:44, 14 августа 2026
1
 Житель Ставрополья осужден за осквернение братской могилы советских воинов
Все события дня
Темы дня
Давуд Адахов. Кадр видео на YouTube-канале активиста.
14 августа 2026, 22:27
Защитник фермеров и животных задержан в Ставропольском крае

Сотрудник полиции арестовывает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 августа 2026, 19:45
Бывший мэр Сунжи оказался среди обвиняемых в покушении на силовика

Здание аварийного общежития в Нальчике. Фото "Кавказского узла"
14 августа 2026, 14:57
Жильцы нальчикского общежития попросили Бастрыкина ускорить расселение

Маргарита Реутт. Фото: личная страница в соцсети
13 августа 2026, 22:24
Жительница Сочи задержана по делу о теракте в Крыму

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше