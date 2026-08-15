Контрактник из Ростовской области убит в СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Украине убит военнослужащий-контрактник Евгений Цегалко. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 971 бойца из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 970 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Военнослужащий-контрактник Евгений Цегалко убит в зоне военной операции, сообщила администрация Гуково на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 971 бойца из Ростовской области.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.