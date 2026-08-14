Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть

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Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии военнослужащего Рустама Хуштова, признав его виновным в уклонении от прохождения военной службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по фамилии Хуштов, признав его виновным в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщает пресс-служба суда на странице во "ВКонтакте".

Судом установлено, что Хуштов 1 декабря 2025 года, то есть "в период мобилизации", не явился к установленному времени на службу в воинскую часть в Ставропольском крае.

29 июня 2026 года Хуштов добровольно прибыл в военную комендатуру в Моздоке в Северной Осетии, а с 1 декабря 2025 года до 29 июня 2026 года он проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства.

В ходе судебного слушания Хуштов признал вину и высказал сожаление о содеянном.

Судом подсудимый признан виновным в неявке в срок на службу продолжительностью свыше одного месяца. Хуштов приговорен к пяти годам исправительной колонии общего режима.

Пресс-служба суда в сообщении не указала имя осужденного, но в карточке уголовного дела на сайте суда значится Рустам Хуштов. Дело на рассмотрение в суд поступило 6 августа, а 12 августа был вынесен приговор.

"Кавказский узел" также писал, что Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии военнослужащего Юсупа Едокова, признав его виновным в неявке в воинскую часть.