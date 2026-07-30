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01:54, 30 июля 2026

Двое военных осуждены в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике назначил по году колонии Наврузбегу Гаджимурадову и Камилю Абрекову, признав их виновными в самовольном оставлении места службы. 

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Гаджимурадову и Абрекову вменяли неявку на службу в период мобилизации продолжительностью свыше десяти суток, но не более месяца (часть 3.1 статьи 337 УК России). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, Гаджимурадов самовольно покинул воинскую часть 27 апреля 2026 года и отправился домой. 19 мая он решил вернуться на службу и добровольно приехал в военный следственный отдел, дислоцированный в Моздоке (Северная Осетия-Алания). 

Абреков, по версии обвинения, без уважительных причин покинул пункт временной дислокации воинской части 20 мая 2026 года. Он также отправился домой и “проводил время по своему усмотрению” до 11 июня - в этот день полицейский задержал его в селе Кизляр Моздокского района Северной Осетии, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда. 

Рассматривая дела обоих военнослужащих, суд пришел к выводу, что они осознали противоправность своих действий и учел высказанное ими сожаление о содеянном. И Гаджимурадов, и Абреков приговорены к одинаковому наказанию - один год колонии общего режима. 

Дела Наврузбега Гаджимурадова и Камиля Абрекова поступили в суд в один день, 16 июля, и также в один день были рассмотрены. Приговор, в обоих случаях, вынесен за одно заседание. Оба дела рассматривал судья Мальбахов, слушания проводились в закрытом режиме, следует из данных картотеки. 

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил к году колонии  военнослужащего Хизира Бухурова, который не явился в установленное время в воинскую часть. 

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Автор: "Кавказский узел"

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