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Кавказский узел

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18:10, 29 июля 2026

Туристов в Анапе не остановили шторм и водоросли

Мужчина предупреждает о запрете купаться во время шторма. Анапа, 29 июля 2026 г. Фото: Маковозовы/Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шторм нанес большое количество водорослей на анапские пляжи. Туристы, несмотря на предупреждения спасателей и высокие волны, не спешат выходить из воды, пишут блогеры.

Как писал "Кавказский узел", на пляжах Анапы полностью завершили отсыпку дополнительного слоя песка, засыпано 12 километров берега. 97 пляжей уже получили необходимые разрешения работать, еще семь пляжей проходят проверку, отчитались власти. Анапские пляжи после отсыпки новым песком превратились в смесь камней и глины, отчеты чиновников никак не соотносятся с реальностью, указали пользователи Telegram, комментируя сообщение об окончании засыпки пляжей новым песком. На засыпку пляжей Анапы после разлива мазута потребовались большие затраты, но уже первые штормы смыли песок, а оставшийся на берегу спрессовался, пишут комментаторы в Telegram.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Водоросли вновь появились на пляжах

Ветром на пляжи принесло водоросли, пользователи Telegram предположили, что они будут убраны нескоро. О водорослях на пляже сообщил сегодня блогер Юрий Озаровский. По его словам, больше всего водорослей у Гранд-отеля. «Пляж «Золотой берег» тут получше. Пляж «Планета» — отсюда они начинаются. Сейчас ветер в бухту, опасное боковое течение, к сожалению, все эти водоросли приплывут на центральный пляж... Жаль, что их не убрали раньше», — написал он в своем Telegram-канале.

«Сейчас самый забитый водорослями пляж напротив Гранд-отеля Анапа. Хочется верить, что будут убирать», — написал он в другом сообщении.

Эти два поста собрали 6 комментариев.

"Почему не арендовать трактор? Вроде не так дорого обойдётся", — пишет andry_bets.

"Как будто забетонировано коровяком" — прокомментировала Natalie TS.

"Когда они вообще собираются это делать?" — поинтересовался райзен.

Другой пользователь возмутился в целом состоянием пляжей. "Вчера в Анапе на пляже «Высокий берег» немного штормило, вода теплая, но грязная, какой только мусор там не плавает: прокладки, пластыри, пакеты, деревяшки, да ещё к этому огромные медузы, которые жалили купающихся людей за все, что попадается. Мой белоснежный купальник после такой водички стал грязно-серым. Жесть!" — пишет в комментариях к еще одному сообщению блогера Законопослушный гражданин.

Туристы проигнорировали предупреждения об опасности

Мэрия Анапы запретила сегодня купание на пляжах.  «29 июля в связи со штормом и сильным донным течением купание на пляжах Анапы временно запрещено», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Несмотря на это туристы не спешат покидать их. Взрослые с детьми заходят в море на надувных кругах и матрасах, а течение уносит их все дальше от берега. Спасатели уже переходят на крик.

«Они реально доводят спасателей до белого каления, лезут с кругами и матрасами в воду, тащат детей. Море ошибок не прощает, недавно только двоих вытащили», — отметил в своем телеграм-канале Андрей Маковозов.

В другом сообщении н также отметил. что несмотря на предупреждения, туристов очень много.

"Женщина - спасатель работает уже много лет тут вызывает на подмогу коллег, не справляется уже - отдыхающие плещутся в огромных волнах у пирса. Волны по 2 метра - это смертельно опасно", - добавил н в другом сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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