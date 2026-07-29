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17:10, 29 июля 2026

Житель Краснодарского края обвинен в попытке поджога полицейской машины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Краснодарского края передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Горячий Ключ. Следствие утверждает, что молодой человек планировал совершить поджог полицейского автомобиля по заданию украинских спецслужб.

По версии следствия, 5 сентября 2025 года молодой человек, действуя по заданию СБУ, находясь возле здания отдела полиции облил бензином служебную автомашину, однако не успел осуществить её поджог.

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Горячий Ключ. Он обвиняется  в покушении на совершение террористического акта и государственной измене , сообщила сегодня прокуратура региона в Telegram-канале.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, уточнило надзорное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в конце марта был заключен под стражу 21-летний житель Краснодарского края, обвиняемый в подготовке теракта на учебной базе университета МВД в Новороссийске.

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Автор: Кавказский узел

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