Кавказский узел

13:00, 25 марта 2026

Житель Кубани арестован по делу о подготовке атаки на силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключен под стражу 21-летний житель Краснодарского края, обвиняемый в подготовке теракта на учебной базе университета МВД в Новороссийске.

В Новороссийске предотвращен теракт на территории учебной базы Краснодарского университета МВД, сообщила пресс-служба кубанского УФСБ.

Обвиняемый - 21-летний местный житель, который "под руководством телефонных мошенников перевел на так называемый безопасный счет денежные средства", после чего его "под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ склонили к совершению противоправных действий".

"В этих целях куратор передал исполнителю координаты расположения интересующих объектов учебной базы, инструктировал об особенностях проникновения на территорию базы, а также приготовления зажигательной смеси", - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Как утверждают силовики, обвиняемый "выполнил все указания по совершению теракта", но был задержан сотрудниками УФСБ и МВД. "Нанесение ущерба учебной базе Краснодарского университета МВД России не допущено", - отчиталось управление.

Задержанный по решению суда арестован. "Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 - пунктом "в" части 2 статьи 205 УК России. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - приводится в публикации цитата из заявления.

Как писал "Кавказский узел", после начала боевых действий на Украине поджоги оборудования на железной дороге и станций мобильной связи неоднократно происходили в регионах юга России. В уголовных делах зачастую фигурирует типичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

При этом кубанские приговоры по делам о диверсиях стали примером для судов в других регионах. Так, в апреле 2025 года апелляционный суд вдвое увеличил сроки наказания подросткам из Новосибирска по делу о диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам.

Подростки пытались добиться смягчения приговора, а представитель прокуратуры потребовал уравнять назначенные наказания со средними сроками, которые назначаются судами в других регионах по аналогичным делам - от 11 лет лишения свободы. Родители подростков убеждены, что дело сфальсифицировано.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
