Кавказский узел

03:50, 12 мая 2026

Эколог раскритиковал привлечение школьников к уборке пляжа в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На то, что к уборке пляжа на Скале Киселева в Туапсе привлекли школьников, обратил внимание эколог Жора Каваносян, он отметил, что детям ни в коему случае нельзя убирать нефтепродукты, которые очень токсичны.

Как писал "Кавказский узел", пятна в море от Шепси до порта и городского пляжа Туапсе зафиксировал снимок из космоса. Пятна не обязательно означают, что на воде находится нефтяная пленка, но ранее здесь уже фиксировались пленочные загрязнения, указал проект "Прозрачный мир". Загрязнения остаются на пляжах в Шепси, поселке спортлагеря "Электрон", поселка Новомихайловский, в ряде мест не хватает волонтеров, указали пользователи Telegram. 10 мая в телеграм-канале "Мой Туапсе" сообщили, что пляж на Скале Киселева вышли убирать школьники восьмой школы.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море.  Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Эколог Жора Каваносян раскритиковал привлечение школьников к уборке пляжа на Скале Киселева. 10 мая в своем телеграм-канале он написал, что "так делать не нужно".

"Нефтепродукты очень токсичны и детям из убирать ни в коем случае нельзя", - добавил он.

Публикация Каваносяна набрала по данным на 03.00 мск сегодня, 11 мая всего шесть комментариев. 

Эколог Игорь Шкрадюк не комментировал участие школьников в уборке пляжа, однако в своем телеграм-канале он сообщил, что медработники рекомендовали в Анапе работать волонтерам час, затем делать перерыв. "В Туапсе на нефти работать 15-20 минут. Наглядное сравнение опасности", - отметил он.

В телеграм-канале "Мой Туапсе" пользователь Марина Григорьевна, комментируя фотографии и видео с участием школьников, занятых уборкой пляжа, интересуется, почему взрослые не проследили, что дети без масок. "Берегите себя, не надо героизма, без спецодежды не работать", - отметила она.

Пользователь Наталья Д удивляется: "Разве можно детей привлекать, взрослые же с ними, куда смотрите, без СИЗ, они же дети!"

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

21:49, 11 мая 2026
Жительница Крыма рассказала о пытках после задержания в аэропорту Сочи
05:12, 10 мая 2026
Более 50 томов документов приобщила Генпрокуратура России к делу о коррупции Хахалевой
04:11, 10 мая 2026
Минтранс отчитался о возобновлении части международных рейсов через юг России
Поселок на берегу моря и молоток судьи. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:52, 9 мая 2026
Суд изъял в пользу государства земли элитного поселка Маяк в Геленджике
00:55, 9 мая 2026
Переквалифицировано обвинение бывшему вице-губернатору Кубани Нестеренко
11:45, 11 мая 2026
11:03, 8 мая 2026
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше