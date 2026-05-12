Эколог раскритиковал привлечение школьников к уборке пляжа в Туапсе

На то, что к уборке пляжа на Скале Киселева в Туапсе привлекли школьников, обратил внимание эколог Жора Каваносян, он отметил, что детям ни в коему случае нельзя убирать нефтепродукты, которые очень токсичны.

Как писал "Кавказский узел", пятна в море от Шепси до порта и городского пляжа Туапсе зафиксировал снимок из космоса. Пятна не обязательно означают, что на воде находится нефтяная пленка, но ранее здесь уже фиксировались пленочные загрязнения, указал проект "Прозрачный мир". Загрязнения остаются на пляжах в Шепси, поселке спортлагеря "Электрон", поселка Новомихайловский, в ряде мест не хватает волонтеров, указали пользователи Telegram. 10 мая в телеграм-канале "Мой Туапсе" сообщили, что пляж на Скале Киселева вышли убирать школьники восьмой школы.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Эколог Жора Каваносян раскритиковал привлечение школьников к уборке пляжа на Скале Киселева. 10 мая в своем телеграм-канале он написал, что "так делать не нужно".

"Нефтепродукты очень токсичны и детям из убирать ни в коем случае нельзя", - добавил он.

Публикация Каваносяна набрала по данным на 03.00 мск сегодня, 11 мая всего шесть комментариев.

Эколог Игорь Шкрадюк не комментировал участие школьников в уборке пляжа, однако в своем телеграм-канале он сообщил, что медработники рекомендовали в Анапе работать волонтерам час, затем делать перерыв. "В Туапсе на нефти работать 15-20 минут. Наглядное сравнение опасности", - отметил он.

В телеграм-канале "Мой Туапсе" пользователь Марина Григорьевна, комментируя фотографии и видео с участием школьников, занятых уборкой пляжа, интересуется, почему взрослые не проследили, что дети без масок. "Берегите себя, не надо героизма, без спецодежды не работать", - отметила она.

Пользователь Наталья Д удивляется: "Разве можно детей привлекать, взрослые же с ними, куда смотрите, без СИЗ, они же дети!"

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

