Суд изъял в пользу государства земли элитного поселка Маяк в Геленджике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Краснодарского края о возврате в государственную собственность земель и объектов недвижимости элитного поселка Маяк под Геленджиком.

Как писал "Кавказский узел", в июне прошлого года прокуратура Краснодарского края подала иск об изъятии в пользу государства земли под коттеджным поселком Маяк в Геленджике, построенные там дома ведомство потребовало признать самостроем и снести.

Суд постановил изъять земельные участки в поселке Маяк под Геленджиком, принадлежащие 20 физлицам, построенные на этих участках земли признаны самовольными постройками, но сносить их не будут - объекты перейдут в государственную собственность. С десяти человек, которых следствие считает организаторами проекта "Маяк", взыскано около двух миллиардов рублей компенсации ущерба за выбытие из федеральной собственности порядка 40 земельных участков. Также миллиард взыскано за причинение вреда почвам, пишет "Коммерсант" 8 мая.

Ответчиками по делу проходят 49 физлиц, в том числе бывший глава Приморско-Ахтарска Максим Бондаренко.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Краснодарского края неоднократно жаловались на необоснованные, по их мнению, попытки властей изъять у них земельные участки. В ноябре 2024 года прокуратура потребовала изъять в пользу государства 65 земельных участков у 54 жителей Туапсинского района. По версии ведомства, в 2000-х годах власти необоснованно распродали эти участки.

В октябре 2023 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иск, лишив 74 ответчиков земельных участков.

Массовое изъятие земельных участков связано с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка: под арест попали 11 066 земельных участков, в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

