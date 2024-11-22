Борьба сочинцев за земли в нацпарке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осенью 2021 года после заявления прокуратуры о мошенничестве с землями Сочинского национального парка суд наложил арест на расположенные там 11 066 земельных участков, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли. Под арест попали в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям. Собственники участков вступили в борьбу за землю, история их борьбы описана в справке "Кавказского узла".

Суд арестовал 11 066 земельных участков в Сочинском нацпарке

В 2021 году прокуратура Краснодарского края заявила о мошенничестве с землями Сочинского нацпарка. Ведомство установило, что после изменения границ Сочинского национального парка значительная часть его территории утратила статус особо охраняемой, оставшись при этом в федеральной собственности. В итоге мошенники, по данным ведомства, завладели землями на территории парка и планировали вырубку там леса ради строительства. Чтобы предотвратить вырубку леса и застройку участков, на них был наложен арест до завершения расследования уголовного дела.

21 сентября 2021 года судья Центрального райсуда Сочи Вадим Орехов арестовал 11 066 земельных участков, расположенных на территории парка. "Неустановленные лица путем использования подложных документов о правах на земельные участки и местоположении координат их границ [...] в период с 1998 года по настоящее время приобрели права собственности на 11 066 земельных участков, образованных вопреки имущественным интересам Российской Федерации за счет земель федеральной собственности общей площадью 4 983,01 га", – было указано в решении суда.

Суд в том числе наложил аресты на участки многодетных семей Кудепсты, выданные им в 2015 году по совместному решению городского собрания и администрации Сочи. Инициатива предоставления земель многодетным исходила от президента России.

Сочинский национальный парк занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Он расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края.

Владельцы участков отвергают обвинения в мошенничестве

Члены садоводческих товариществ сочли позицию следствия и суда по землям нацпарка Сочи предвзятой, а арест земельных участков - необоснованным.

Владелец участка в СНТ "Рыбак" Родион Волков купил землю у собственника, который в свою очередь получил участок от предприятия "Рыбзавод" в Адлере еще во время советской власти. В видеообращении к президенту России Волков заявил, что ни он, ни прочие владельцы участников не нарушали закона при их получении, но рассматриваются властями как люди, получившие участки необоснованно.

По словам садовода Дмитрия Тропского, он получил 10 лет назад по ходатайству мэрии земельный участок в СНТ "Ветеран". Затем его продал, но его, как и еще восьмерых человек, включая председателя СНТ и кадастрового инженера, теперь судят за "мошенничество в особо крупном размере".

Земли СНТ были выделены в соответствии с законодательством и в рамках Земельной реформы. "Это не самозахват. Территория СНТ – это юрисдикция местной власти, а не РФ. Прокуратура, выявив будто бы "нарушения" при выдаче свидетельств, должна была сначала внести представление в администрацию города с требованием устранить нарушения, оштрафовать за бездействие", – рассказала председатель товарищества СНТ "Меркурий" Ирина Расторгуева.

Борьба сочинцев за землю

22 декабря 2021 года на приеме у прокурора Сочи порядка 30 многодетных семей потребовали снять аресты с их участков. "Землю выделили, на которой ничего нет. Водили за нос пять лет с оформлением документов в собственность и благоустройством территории, и вот выяснилось, что земля арестована, и она не наша", - объяснил ситуацию "Кавказскому узлу" представитель многодетных семей Кудепсты Владимир Плишкин.

В январе 2022 года многодетные семьи, потерявшие возможность пользоваться выделенными им землями, записали видеообращение к Путину с требованием разобраться в ситуации. Садоводы направили президенту и письменное обращение, где перечислили участки, которые находятся под арестом в микрорайоне Кудепста и в селе Верхнениколаевском Адлерского района Сочи.

19 января 20222 года многодетные родители побывали на приеме у прокурора Сочи. Однако тот "очень быстро" решил проблему в "пользу РФ", даже не вникая в суть обращений. "Он совершенно не собирался слушать и слышать нашу делегацию”, – рассказала Марина Шуринова. А из краевой прокуратуры на обращение многодетных семей ответили, что аресты на все участки наложены законно и никаких оснований для снятия арестов нет.

27 июля 2022 года семья Бориса и Антонины Завальнюк обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против тех, кто допустил хищение их земельного участка. Борис Завальнюк пояснил, что получил земельный участок в СНТ "Ударник", который был сформирован в составе СТ "Ударник" в 1967 году. В 2017 году "появилась собственность на участок, который принадлежит будто бы сочинскому нацпарку". Границы этого участка легли на участок Завальнюка. " это при том, что межевые знаки там стояли с самого момента образования садового общества в 1967 году, когда еще не было национального парка", – заявил Борис Завальнюк, подчеркнув, что их семья имеет все документы на участок. Семья Завальнюк потребовала от следователей возбудить уголовное дело по статье 292 УК РФ "Служебный подлог". Супруги так же попросили следователей провести проверку на предмет хищения их частной собственности.

29 июля 2022 года прокуратура потребовала лишить сочинку Викторию Саленко права собственности на садовый участок, который та купила в 2018 году. В иске поясняется, что участок Саленко был "незаконно оформлен в собственность ответчика, поскольку образован в границах ранее учтенных земель федеральной собственности". Прокурор указал, что совхозу "Чкаловский" для организации СТ "Горный сад" отведен земельный участок, однако в госфонде данных "государственный акт в отношении садоводческого товарищества "Горный сад" на хранении не числится". И поэтому нет “оснований для формирования в 2001 году земельного участка" Саленко в границах товарищества, а следовательно нет и оснований для права собственности. Под арест, по словам Саленко, попали и 11 соседних участков.

91-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Завгородний получил по почте заочное решение суда, из которого узнал, что его лишили участка земли площадью почти 15 соток. "Участок сформирован за счет земель Дагомысского участкового лесничества Сочинского национального парка, которые <...> находятся в собственности Российской Федерации", - постановил суд. По словам сына ветерана, указанные в решении суда сведения являются противоречивыми: "С одной стороны, там говорится, что участок застраивать нельзя, а мы его и не застраивали, а с другой стороны, указывается, что бывшая собственница участок не застроила и потому лишилась на него права".

В декабре 2022 года прокуратура подала в суд иск к многодетной семье Марины и Вадима Губских об изъятии у них купленного в 2021 году земельного участка в СНТ "Озерное". При этом Губские не были оповещены о том, что против них подан иск. Как только они обнаружили информацию на сайте суда об иске, в тот же день обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру о нарушении своих прав с требованием провести проверку. Также они потребовали отозвать иск прокурора Сочи, "так как являются добросовестными приобретателями и закон ни в чем не нарушали".

Губские являются вторыми собственниками земельного участка. "У следствия не возникло никаких претензий к первой собственнице, а также было закрыто уголовное дело по факту приобретения данного участка", – сказала Марина Губская. Первая собственница участка, пенсионерка Людмила Дементьева, подтвердила, что ей участок был выдан государством с правом пожизненного владения за то, что она отработала в организации 30 лет.

В мае 2023 года семья сочинского ветерана Раисы Скаковой получила из городской прокуратуры извещение об изъятии у них земельного участка, который, как утверждает экспертиза, находится частично в границах Сочинского национального парка. Спорный участок Раиса Скакова получила 37 лет назад и в 2014 году переписала на дочь. На суде присутствовали более 20 собственников участков с аналогичными исками. Активистка движения против изъятия земель садовых товариществ у сочинцев Антонина Завальнюк отметила, что все поданные иски идентичны, как и требования - снять участок с кадастра и передать в Росимущество. При этом, по ее словам, никаких компенсаций собственникам не предусмотрено. "Это более тысячи участков от пяти до 10 соток, которые индивидуально в судах отнимают у людей, имеющих на них все документы, по искам прокуратуры, мотивируя это тем, что якобы эти участки находятся в нацпарке", - сказала она.

Многодетный отец Федор Тютюнников стал одним из первых сочинских садоводов, дело которого Верховный суд отправил в ноябре 2024 года на пересмотр в суд первой инстанции в Хостинский район. Тютюнников приобрел пять соток земли в СНТ "Раздолье" в Хостинском районе Сочи 15 лет назад. Он был вызван в УВД , где ему и сказали, что участок арестован, затребовали документы на покупку. “Никаких мошеннических действий с моим участком выявлено не было”, – сказал Тютюнников. Дочь продавца участка также давала показания следователям о законности приобретения ее отцом данного участка.

Адвокат Тютюнникова Денис Благополучный ведет более 25 дел по изъятым у сочинцев участкам. "Эти участки полностью "чисты" в плане сделок. Все мои клиенты - вторые или даже третьи покупатели у первых землевладельцев. Все участки существуют с 90-х или даже с 80-х годов, когда выделялись сочинцам”, - рассказал он.

Среди тех, кто не согласился с решением суда об изъятии земельного участка, и семья Карапетянов. Они купили участок в 2016 году, но пока собирали деньги на строительство дома и облагораживали участок, суд Хостинского района по иску прокуратуры постановил его изъять.

28 февраля 2023 года на sms-сервис "Кавказского узла" пришло сообщение от Мамикона Карапетяна о том, что власти забирают у него земельный участок. "По иску прокурора Сочи по решению Хостинского суда участок безосновательно изымают в собственность РФ. Исторические доки на ЗУ "настоящие", без признаков фальсификации. Якобы по плану лесонасаждений 1997 года моя земля входила в нацпарк по заключению работника нацпарка Самсонова", - написал Карапетян.

В марте 2024 года Карапетяны подали апелляцию на решение суда об изъятии участка. Судья пришла к выводу, что разрешительные документы были незаконно выданы продавцу участка, следовательно, он так же незаконно перешел в собственность Карапетяна. 15 ноября 2024 года семья Карапетянов и их адвокат Роман Клыков получили приглашение в Верховный суд, куда они подали кассацию. По словам адвоката, принятие жалобы в ВС уже может считаться успехом, ведь ранее суды по таким делам возвращали жалобы даже без рассмотрения.

14 ноября 2024 года в Конституционный суд обратилось одновременно 14 заявителей с жалобами на нормы Гражданского кодекса России в статьях 12 и 304. Заявители считают, что эти положения позволяют судам произвольно лишать граждан зарегистрированного за ними в ЕГРН права собственности на земельные участки, сообщила газета "Ведомости".

Больше половины спорных участков уже изъяты в пользу Росимущества

За три года из 11 066 арестованных земельных участков уже более половины изъяты в пользу Росимущества. Остальные иски продолжают поступать в суды, несмотря на то, что так и не расследовано само дело о мошенничестве с землями нацпарка и по нему нет осужденных, а есть только "неустановленные лица", отмечает активистка Антонина Завальнюк, сама пострадавшая от изъятия участка.

По истечении всех сроков давности власть решила отобрать то, что выдавалось 30-40 лет назад

Адвокаты, ведущие эти дела, сходятся во мнении, что арестованные земельные участки выбыли из владения РСФСР в 1988 году и предоставлялись работникам разных сфер в Сочи, а в дальнейшем были приватизированы. "По истечении всех сроков давности власть решила отобрать то, что выдавалось 30-40 лет назад, что фактически является нарушением действующего законодательства", - считает адвокат Елена Новикович. Но в силу возраста, здоровья или просто отсутствия материальных возможностей многие собственники не стали оспаривать незаконность изъятия у них законных наделов, отметила юрист.

Председатель президиума межрегиональной общественной организации садоводов "Южный сад" Татьяна Поливанова рассказала, что "некорректно сделанное сотрудником нацпарка на основании материалов землеустройства 1997 года заключение без учета корректировок от 2007, 2013 и 2017 годов спровоцировало некорректное уголовное дело и включение в него массово эпизодов, которые не могут туда быть включены, так как землеотводы под коллективное садоводство, ЛПХ и ИЖС были переданы муниципалитету в большинстве случаев даже не из лесхозов, а из сельхозпредприятий, которые намного позже были переданы Росимуществу".

Давление на активистов

Жительница Сочи Светлана Лелик пожаловалась, что получила иск в связи с аферами вокруг продажи земельного участка в СНТ "Долина". В иске указывается, что она продала этот участок, но она никогда не владела им и не имеет к товариществу отношения. Одновременно с этим письмом ей стали названивать люди, которые представлялись полицейскими или следователями. Они не присылали повесток, но устно требовали явиться в полицию, мотивируя тем, что расследуют дело о возврате в национальный парк более тысячи участков. Позже Светлана Лелик и Галина Бурова заявили, что под выдуманным предлогом их задержали и приговорили к аресту за неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов

27 июля 2023 года суд в Сочи арестовал на 10 суток юриста Романа Шикарева, признав его виновным в организации несанкционированного митинга. По словам адвоката, он опубликовал анонс митинга в группе владельцев арестованных земельных участков. В суде Роман Шикарев не признал себя виновным.После ареста Шикарева организатор митинга Денис Дудник отменил его, но не все желающие принять участие в акции знали об этом. Граждане, которые не знали об отмене, пришли на место акции. Силовики задержали одного из пришедших на акцию, а затем отвезли в отделение его жену и дочь. Спустя четыре часа женщину с ребенком отпустили, а мужчину обвинили в оказании сопротивления.

Примечания