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13:31, 16 января 2025

Ущерб от афер с землями нацпарка в Сочи оценен в 890 млн рублей

Национальный парк Сочи. Фото: https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/66/173458/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи возбудили дело о мошенничестве с землями Сочинского нацпарка площадью более 89 тысяч квадратных метров. Ущерб превысил 890 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря Конституционный суд рассмотрел жалобы 14 жителей Кубани на незаконное лишение их права собственности на земельные участки в Сочи, попавшие в границы Сочинского нацпарка. 9 декабря Верховный суд России рассмотрел и отправил на пересмотр порядка десяти жалоб сочинцев на решения судов об изъятии земельных участков, граничащих с нацпарком.

Массовое изъятие земельных участков в Краснодарском крае связано с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка: под арест попали 11 066 земельных участков, в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

По данным прокуратуры, в 2016 году члены группы, используя подложные документы о наследстве, оформили право собственности на земельные участки, покрытые реликтовым лесом, общей площадью более 89 тыс. кв.м. "Эти действия были совершены с целью дальнейшего строительства на данных земельных участках коттеджного поселка. Общая сумма ущерба превысила 890 млн рублей", - сообщило ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России). Один из организаторов преступной группы задержан. На имущество членов группы наложен арест, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, жители Краснодарского края неоднократно жаловались на необоснованные, по их мнению, попытки властей изъять у них земельные участки. В ноябре прокуратура потребовала изъять в пользу государства 65 земельных участков у 54 жителей Туапсинского района. По версии ведомства, в 2000-х годах власти необоснованно распродали эти участки.

В октябре 2023 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иск, лишив 74 ответчиков земельных участков.

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Автор: "Кавказский узел"

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