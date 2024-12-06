Конституционный суд выслушал доводы сочинских садоводов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Конституционный суд рассмотрел жалобы 14 жителей Кубани на незаконное лишение их права собственности на земельные участки в Сочи. Решение планируется принять в закрытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобы жителя Новороссийска Вадима Испандиярова и еще 13 жителей Кубани, которые заявляли о незаконном лишении их права собственности на земельные участки.

Жители Краснодарского края неоднократно жаловались на необоснованные, по их мнению, попытки властей изъять у них земельные участки. В ноябре прокуратура потребовала изъять в пользу государства 65 земельных участков у 54 жителей Туапсинского района. По версии ведомства, в 2000-х годах власти необоснованно распродали эти участки.

5 декабря Конституционный суд рассмотрел дело 14 собственников земли и владельцев участков, попавших в границы Сочинского нацпарка. Жалобы объединены в одно производство, сообщает "Интерфакс".

На заседании суда представители правительства и Госдумы заявили, что оспариваемые положения законодательства не противоречат Конституции, и выступили за защиту интересов таких собственников в случае, если они являются добросовестными приобретателями. Однако если прокуратура установит, что ответчик как приобретатель и собственник земельного участка является недобросовестным, требование о признании зарегистрированного права собственности отсутствующим может быть удовлетворено в пределах срока исковой давности, указали они.

Если же речь идет о добросовестном приобретателе участка, который ранее был отчужден в частную собственность с нарушениями или ошибками со стороны чиновников, на него "бремя несения негативных последствий не должно возлагаться", заявили в правительстве.

В то же время, по их мнению, спорные участки могут быть изъяты в госсобственность, если установлено, что они не могут находиться в частной собственности и быть предметом сделок, говорится в публикации.

В свою очередь представитель прокуратуры Сергей Бочкарев напомнил, что земли нацпарков относятся к собственности России, и местные власти не имели права ими распоряжаться. По его словам, за пять лет прокуроры предъявили более 1,7 тысячи исков для возвращения сочинских земель в собственность РФ, и суды способны разобраться, где добросовестный владелец, а где «псевдособственник», сообщил 5 декабря "Коммерсант".

Конституционный суд также выслушал мнения представителей общественных организаций и юридических институтов, после чего удалился для принятия решения. Оно будет принято в закрытом режиме, пишет издание.

Текст постановления Конституционного суда может готовиться от нескольких дней до нескольких месяцев, это зависит от объема материалов и числа выступающих, сообщила после заседания корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ирина Желтухина.

Напомним, в октябре 2023 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иск, лишив 74 ответчиков земельных участков.

Массовое изъятие земельных участков в Краснодарском крае связано с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка: под арест попали 11 066 земельных участков, в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.