Сочинские фермеры продолжили борьбу за земельные участки

11 февраля 2024, 07:43

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Фермеры в Сочи, у которых Генпрокуратура потребовала изъять земельные участки, рассказали, что обратились в суд с просьбой снять с их участков аресты, так как судебные тяжбы идут уже длительное время, а они продолжают работать на этих землях.

Как информировал "Кавказский узел", 2 апреля 2023 года представитель Генпрокуратуры пообещал, что с добросовестными фермерами Адлерского и Хостинского районов Сочи, чьи земли должны быть изъяты, будут заключены договоры, после чего они смогут продолжить работу. Решения судов об изъятии земель в некоторых случаях обоснованы, так как на участках ведется строительство домов, отметил представляющий интересы фермеров юрист Евгений Чумаченко.

15 октября 2023 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. 2 ноября 2023 года суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив 74 ответчиков земельных участков. Предприниматели обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с изъятием земель, отметив, что из-за этого под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль Краснодарского края. 26 ноября 2023 года в Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждалось изъятие земель, была принята резолюция о необходимости внести изменения в законодательство о недопустимости изъятия земельных участков у добросовестных предпринимателей.

В судах Сочи началось рассмотрение новых исков Генпрокуратуры по снятию арестов с земельных участков, изъятых ранее в пользу Росимущества. Из сотен ответчиков только пара десятков признаны добросовестными пользователями сельхозугодий и представители Генпрокуратуры обещают им перерегистрацию земель и заключение новых договоров с Росимуществом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Адлерского районного суда.

Судебные заседания по снятию арестов с земельных участков прошли 7 и 8 февраля. Следующие заседания назначены на 14 февраля, отметил он.

Сотрудники прокуратуры пообещали чаеводам, что Росимущество перезаключит с ними договоры аренды на землю, но прошло уже немало времени, а договоры не перезаключены, рассказал заместитель генерального директора АО "Хоста чай" Сергей Мочалов.

"Землю отобрали в 2022 году, а у нас уже 2024-й и нам все обещают. Мы на этой земле уже второй год, но работать нам не запрещают. Такие чаеводческие хозяйства как наше, где нет новых построек со времен СССР, оказались еще в привилегированных, что приставы не обязывают нас за наш счет сносить эти старые постройки, которыми мы продолжаем пользоваться. Но на многих предприятиях есть новые постройки и животные, которые в них живут. Так вот прокуратура требует от таких исполнить решение суда и снести все. Требует также от тех, кого признали "добросовестными", – рассказал Мочалов корреспонденту "Кавказского узла".

Волокита с перезаключением договоров возникла из-за того, что на участки наложены судом аресты, пояснил он. "Мы вновь обратились в Генпрокуратуру с просьбой о снятии арестов и вот начались эти процессы. Наш процесс прошел 7 февраля, у других землепользователей 8 февраля. Лично нашему предприятию иск прокуратуры удовлетворили и арест с земли снят", – отметил Мочалов.

Далее чаеводы направят прошение в Росимущество, чтобы с ними заключили договор. "Но никаких гарантий у нас нет, что именно с нами Росимущество, собственник земли, соизволит заключить договор. Его представители могут выбрать любое другое юридическое лицо, которое посчитает нужным. Наши акционеры, понимая это, уже не стремятся так вкладываться в предприятие потому что если его отберут, то все вложения пропадут. Но мы стараемся поддерживать предприятие и живем надеждой", – рассказал Мочалов.

Суд снял аресты только с пяти участников процесса, тогда как просьбу об этом подали несколько десятков, рассказал заместитель генерального директора АО "Хоста чай". "В каждом случае индивидуально. Кто-то из фермеров не снес свои постройки, кто-то еще что-то не сделал. В нашем случае суд арест снял с 287 гектаров земель", – уточнил Сергей Мочалов.

До того, как начались разбирательства по земельным участкам, бизнес шел неплохо, отметил фермер Амаяк Кочконян. "Суд по снятию ареста с участка перенесли. Мы продолжаем работать, хотя землю судом отобрали еще два года назад. У нас плантации саженцев. Работаем всей семьей. У нас в бригаде человек десять. Бизнес шел хорошо. Люди разбирали саженцы, сажали сады на своих участках, но сейчас как будто бы все заморозилось. Спрос на саженцы упал", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Прокуратура продолжает подавать иски и отнимать у предпринимателей земельные участки, это привело к тому, что упал спрос на саженцы, отметил он. "Нестабильность. Люди, как и мы, теряют земли. У них нет интереса вкладываться и обрабатывать отобранные угодья", – сказал Кочконян.

Фермер Инга Экзархо рассказала, что ее бизнес осложнен еще тем, что у нее на участке воздвигнуты новые строения – конюшни для лошадей, загоны для коз, времянки для посетителей. Несмотря на то, что Инга Экзархо признана лучшим фермером не только в Сочи, но и в России, землю у нее отобрали, как и у всех, но она продолжает работать.

Несмотря на то, что прокуроры, как и чаеводам, обещали ей перезаключение договоров с Росимуществом, на обращение Инги Экзархо в Росимущество приходят ответы, что на землю наложен арест и они этого сделать не могут пока арест не будет снят.

По словам Инги Экзархо, ей приходится платить большие штрафы за то, что она не сносит постройки, но, по ее словам, ей некуда девать животных, они все погибнут без крыши над головой и она не понимает, что если с ней собираются перезаключить договор, то для чего сносить то, что затем придется опять строить.

"Решение суда есть о признании сделок с землей ничтожными в пользу Росимущества, но исполнительный лист никто не отозвал. Росимущество – это материальный истец, они могут и должны отозвать исполнительный лист по сносу. Прокуратура – лишь процессуальный истец, и исполнительное производство продолжается, договора на землю не перезаключены. Приставы накладывают на нас ограничения и штрафы, принуждают так или иначе исполнить "приговор", у них, по их словам, "горят" сроки по исполнению. Генпрокуратура обещает, что все выбранные добросовестные сельхозтоваропроизводители смогут дальше продолжить работу, так как в правительстве решается вопрос по нам, но пока никаких действий не происходит", – сказала Инга Экзархо корреспонденту "Кавказского узла".

"Росимущество не отзывает исполнительный лист, хотя может это сделать. Но не берет на себя это решение и ответственность за это. Ждут указаний сверху", – считает она.

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