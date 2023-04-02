Генпрокуратура пообещала не изымать земли у добросовестных сочинских фермеров

02 апреля 2023, 02:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации пообещал, что с добросовестными фермерами Адлерского и Хостинского районов Сочи, чьи земли должны быть изъяты, будут заключены договора, после чего они смогут продолжить работу. По словам фермеров, в случае, если этого не случится, они подадут кассационные жалобы. Решения судов об изъятии земель в некоторых случаях обоснованы, так как на них ведется строительство домов, отметил представляющий интересы фермеров юрист Евгений Чумаченко.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 октября Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. 2 ноября суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив 74 ответчиков земельных участков. Предприниматели обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с изъятием земель, отметив, что из-за этого под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль Краснодарского края. 26 ноября в Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждалось изъятие земель, была принята резолюция о необходимости внести изменения в законодательство о недопустимости изъятия земельных участков у добросовестных предпринимателей.

28 марта Краснодарский краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, вынесенное по иску Генеральной прокуратура Российской Федерации об изъятии у фермеров 538 гектаров сельскохозяйственных земель в Хостинском районе. В числе ответчиков - фермы "Экзархо" и "Волино", "Мацеста чай", пишет 93.ru.

Решение Хостинского районного суда Сочи вступило в законную силу 28 марта, суд постановил до 28 апреля исполнить его. "Обязать ответчиков осуществить снос своих хозпостроек в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу", - говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Подробности развития ситуации рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 1 апреля председатель общественной организации "Союз фермеров Сочи" Александр Андреев. По его словам, организация была создана в декабре 2022 года на встрече фермеров в Торгово-промышленной палате Сочи для защиты их прав.

«Нас тогда было 17 фермеров. Мы объединились, чтобы нас воспринимали во всех органах власти, не как разрозненных лиц, а как объединение людей, занимающихся одним делом в Сочи - сельским хозяйством. На сегодняшний день нас уже 40. Наша инициативная группа от лица «Союза предпринимателей Сочи» ездила в Москву в Госдуму, в Генпрокуратуру, в администрацию президента РФ. Мы стучались во все двери. Хочется надеяться, что нас и наше объединение, - услышали. Хотя суд и вынес решение 28 марта не в пользу фермеров Хостинского района и изъял 538 гектаров земель сельхозназначения у 74 арендаторов, нас уверили в Генпрокуратуре, что добросовестные фермеры не будут лишены земель», - рассказал Андреев.

По его словам, обещание хоть и не было зафиксировано на бумаге, но было сказано заместителем начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел в генеральной прокуратуре РФ Сергеем Бочкаревым в присутствии двух крупных чиновников Сочи. "10 декабря 2022 года наш актив союза фермеров пригласили на встречу в прокуратуру города на улицу Театральная, 8 для «решения вопроса добросовестных предпринимателей», как нам было сказано. Мы пришли. Там находились глава города Алексей Копайгородский, прокурор города Сочи Вячеслав Овечкин, представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев и наш актив в лице нескольких фермеров с Хостинского и Адлерского районов. Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев пояснил, что он специально приехал сообщить нам, что Генпрокуратура, которая подала на нас иски, будет помогать всем добросовестным фермерам, чтобы мы остались на занимаемых землях со своим хозяйством и хозпостройками", - рассказал фермер.

В частности, по его словам, представитель Генпрокуратуры обещал "помогать добросовестным сельхозпроизводителям заключить договор с Росимуществом". «Это будет после суда. То есть после того, как решение суда вступит в силу и с участков будут сняты аресты, так как все регистрационные действия с ними запрещены и приостановлены. После апелляции мы будем добиваться заключения договоров с добросовестными сельхозпроизводителями», - процитировал обещания Александр Андреев.

Андреев, который ведет хоздеятельность на бывших землях АО "Адлерчай", переданным ему в аренду, считает, что аналогичное решение суд апелляционной инстанции в Краснодаре примет и при рассмотрении жалобы землепользователей на решение суда Адлерского района от 24 августа 2022 года. Оно назначено на 18 апреля. По его мнению, решение против адлерских фермеров, как и против хостинских, уже предрешено. «Судье останется только огласить в заседании своей вердикт», - сказал он.

Фермер надеется, что Генпрокуратура сдержит свои устные обещания и заключит договора с добросовестными фермерами. «В обратном случае мы будем вынуждены подавать кассации, что отнимет опять наше время на судебных тяжбы. Это время мы все хотели бы посвящать работе на своих фермах. Этот год был очень стрессовым для всех фермеров, кто попал под судебные разбирательства. Суды отняли много энергии и нервов», - признался фермер.

Он также сообщил со ссылкой на Генпрокуратуру, что все крупные и мелкие фермеры Сочи продолжают трудиться на упомянутых землях - по совету той же Генпрокуратуры.

Директор АО «Мацестинский чай» Виктор Панкеев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в адрес апелляционной инстанции от организации были отправлены несколько документов, доказывающих добросовестность компании. «Мы предоставили суду наши награды и медали, грамоты за участие в различных конкурсах, сертификаты на реализацию нашей продукции, фотофакты, пояснительную записку о создании предприятия и его работе, востребованности продукции - мацестинский чай популярен не только в городе и стране, но и за ее пределами. Также были представлены возражения на иск прокуратуры, но суд ничего из этого не принял во внимание», - рассказал он. Панкеев признался, что также находится в ожидании помощи от Генпрокуратуры и надеется на заключение договоров с Росимуществом.

Фермер Инга Экзархо подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" сказанное Александром Андреевым. «Мне, как руководителю и просто честному фермеру, крайне не хочется вместо позитивной и созидательной работы на своем предприятии, что особенно важно в весенний период, когда работы очень много, заниматься судами и находиться физически в этих заведениях. Для меня это большая проблема. Поэтому живу с надеждой, что до кассации мы заключим новые договорные отношения и решим вопрос с хозпостройками с помощью Генпрокуратуры», - призналась она.

По словам Экзархо, она присутствовала на заседании апелляционного суда 28 марта. "Из 74 ответчиков апелляционные жалобы подали 58. Плюс один не участник процесса. Приехали 30 или даже 40 фермеров, включая адвокатов и представителей. Нам всем было назначено на 12.00, но мы ждали суда более трех часов, когда придут представители прокуратуры. Все прошло очень быстро, всех торопили и просили очень лаконично выступать, ходатайство о проведении судебной экспертизы отклонили, ходатайство о сроках давности отклонили, ходатайство о заключении медиативного соглашения отклонили. Все 59 жалоб были рассмотрены судьей [...] менее чем за два часа. Решение судья вынесла в совещательной комнате за 10 минут. Самое интересное, что мы услышали в апелляции, что состояние участков всех ответчиков и наша деятельность не волнуют прокуратуру, а претензия прокуратуры к неправомерной с их точки зрения передачи земли из федсобственности в муниципальную (244 закон, на основании которого это было сделано). То есть происходит имущественный спор, а мы, добросовестные фермеры, отвечаем за ошибки чиновников многолетней давности", - рассказала Экзархо.

Она считает, что фермеры не должны отвечать за ошибки чиновников. "Мы в 2013 году переоформили через Регпалату переуступку прав аренды на 49 лет от "Мацестачай" и благополучно работали, не подозревая, что через 10 лет этот акт передачи аренды и саму аренду признают ничтожной в судах. Создали ферму. Уверена в одном, что мы не должны отвечать за ошибки чиновников десятилетней давности. И хочется верить, что генеральная прокуратура в процессе нашей борьбы за наши права тоже поняла это, поэтому они и предложили нам перезаключить договора с Росимуществом. Что касается нашей фермы «Экзархо», то представитель Генпрокуратуры нас отметил, как добросовестных, хоть и на словах. Он пообещал, что ничего плохого с нами не будет, договор на землю перезаключит Росимущество с нами без торгов на основании того, что мы занимаемся приоритетными видами сельхоздеятельности - племенное животноводство и импортозамещение - производим 12 сортов сыра от твердого выдержанного до с благородной белой и голубой плесенью», - рассказала Инга Экзархо.

По ее словам, ферма продолжает работать, все сотрудники на месте, как и на других предприятиях, которые Генпрокуратура признала добросовестными фермерами.

Юрист Евгений Чумаченко, представляющий интересы сразу нескольких крупных и мелких фермеров, предполагает, что, возможно, совместная работа объединившихся добросовестных фермеров в защиту своих прав убедила ряда чиновников Госдумы, Администрации президента РФ и Генпрокуратуры прибегнуть к заключению договоров аренды между фермерами и Росимуществом после вступления в силу решений Адлерского и Хостинского судов.

«Суды также выявили добросовестных и недобросовестных фермеров. Ведь не все подали апелляции. Не все являлись на суды и защищали свои права. И в некоторых случаях решения судов Хосты и Адлера обоснованы, потому что на землях сельхозназначения Адлера и Хосты недобросовестные предприниматели и частные лица развернули стройки многоквартирных домов и коттеджей. Им даже удалось не только изменить в администрации города Сочи назначение земель с сельхозназначения на застройку, но и распродать свои самострои. Нам даже известен ряд обманутых дольщиков, которые купили квартиры в домах на землях сельхозназначения, и теперь их дома подлежат сносу за их же счет. Эти люди пишут жалобы и требуют узаконить их самострои», - рассказал юрист корреспонденту "Кавказского узла", ответив, что сочинский власти сами создали проблемы в городе.

Чумаченко прокомментировал деление фермеров на добросовестных и недобросовестных. "В прокуратуре нам пояснили, что разделение на добросовестных и недобросовестных фермеров, получивших в аренду земли, находящиеся ранее под плантациями чая в Хостинском и Адлерском районах, поможет перезаключить договора с добросовестными фермерами и изъять земли и незаконные постройки у недобросовестных фермеров-застройщиков. Рассмотрение апелляции по землям чайсовхоза Адлера и его арендаторов назначено на 18 апреля», - рассказал представитель добросовестных предпринимателей Хосты и Адлера.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.