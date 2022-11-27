Решения судов об изъятии земель не остановило работу сочинских земледельцев

27 ноября 2022, 03:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждалось изъятие земель у сочинских предпринимателей по иску Генпрокуратуры России. Была принята резолюция о необходимости внести изменения в законодательство изменений о недопустимости изъятия земельных участков у добросовестных предпринимателей. Предприниматели тем временем продолжают работать, надеясь, что вышестоящие суды отменят решения об изъятии земель.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 октября Генпрокуратура подала иск об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. 4 ноября суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив 74 ответчиков земельных участков. 6 ноября стало известно, что компании "Шапсугский чай" и "Солохаульский чай", которые в конце октября лишились земельных участков по иску Генпрокуратуры, подали апелляционные жалобы. Предприниматели обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с изъятием земель, отметив, что из-за этого под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль Краснодарского края.

Руководитель и основатель сочинской фермы "Экзархо" Инга Экзархо рассказала 26 ноября, что присутствовала на круглом столе в Госдуме России, который состоялся 15 ноября. По ее словам, резолюция, принятая по итогам круглого стола, была направлена в различные инстанции, в том числе в Верховный суд России, правительство России, Генпрокуратуру и президенту Российской Федерации. "В резолюции говорится о необходимости законодательных изменений в связи с нарушениями прав предпринимателей, в том числе сельскохозяйственных производителей, по искам об изъятии собственности и земельных участков в собственность Российской Федерации", - рассказала она.

Экзархо назвала резолюцию, принятую на круглом столе, "политическим документом". В ней сказано, что участие во встрече приняли представители нескольких думских фракций, Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, министерства иностранных дел Российской Федерации, министерства экономического развития Российской Федерации, федеральных общественных организаций, владельцы санаторно-курортных комплексов и объектов курортной инфраструктуры в Ставропольском крае и их представители, фермеры Краснодарского края и их представители. Выступило 35 докладчиков.

Участники встречи рекомендовали "рассмотреть вопрос о создании межведомственной рабочей группы" "по вопросам соблюдения баланса интересов добросовестных приобретателей и публично-правовых образований при изъятии имущества в пользу Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований"; "обратиться к Президенту Российской Федерации с предложением о необходимости законодательных изменений в связи с нарушениями прав предпринимателей (в том числе сельскохозяйственных производителей) по искам об изъятии собственности и земельных участков в собственность Российской Федерации"; правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о дополнении подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского Кодекса Российской Федерации указанием на возможность изъятия имущества только в том случае, когда в отношении лица, виновного в совершении коррупционного преступления, вступил в силу обвинительный приговор суда», - говорится в резолюции.

По словам Экзархо, предприниматели, которые по решению судов лишились земель, пока не торопятся увольнять работников и сворачивать деятельность. «По мнению представителей Генпрокуратуры и Росимущества, озвученных на круглом столе, уже обработанная земля после изъятия и передачи Росимуществу должна быть передана с торгов другим пользователям на правах аренды», - рассказала она.

Предприниматели продолжают работать

Землевладельцы Адлера рассказали корреспонденту "Кавказского узла" подробности изъятия у них земель.

Анна Тумасян, которая с 2017 года с семье занимается сельхозработами на землях АО "Адлерский чай", призналась, что не понимает причин изъятия земли. «На плантациях за сельхозпродукцией и скотом ухаживает вся семья, состоящая из шести взрослых человек. Земля нас кормит. За что у нас отбирают участок и лишают заработка - мы не понимаем. 24 августа судья Адлерского районного суда вынес в отношении нас 125 землепользователей решение об изъятии 140 земельных участков общей площадью 1 524 га. Однако данное решение мы впервые получили лишь 17 октября, спустя почти два месяца после оглашения решения в зале суда. Таким образом мы были лишены возможности подать мотивированные жалобы, не зная, на что именно ссылался суд в своих доводах, изымая у нас земли», -рассказала Тумасян корреспонденту "Кавказского узла".

Объединившись с еще 16 землепользователями, она подала апелляцию в вышестоящий суд, но дата ее рассмотрения пока неизвестна.

Представитель 17 из 125 ответчиков, владелец изъятого участка, юрист Владимир Скорынин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что из «125 ответчиков апелляции подали 35 юридических и физических лиц, однако апелляция еще не назначена к рассмотрению в вышестоящем суде».

Скорынин рассказал, что также присутствовал на круглом столе в Госдуме, выступил там от лица владельцев земель. Он представил в распоряжении "Кавказского узла" коллективную апелляцию, в которой говорится, в частности, что никаких нарушений АО "Адлерский чай" при передаче земель в аренду землепользователям не допустило с учетом того, что компания оплачивала единый налог на землю.

По словам Скорынина, он изучил архивы предприятия "Адлерский чай", которое было основанное еще до Великой Отечественной войны. Изначально общая площадь угодий составляла более четырех тысяч гектаров. Однако в новом тысячелетии площадь сократилась почти вдвое, в том числе в соответствии с договорами с национальным парком. Из этих гектаров после 2000 года было изъято порядка 900 гектаров в соответствии с постановлениями местных властей, которые юрист считает незаконными, так как земли предприятия находились в государственной, а не муниципальной собственности.

Операционный директор "Краснополянской косметики" Ирина Батракова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что предприятие, несмотря на решение суда, продолжает работать, производить и поставлять свою продукцию на прилавки России и зарубежья. По словам Батраковой, компания подала апелляцию на решение суда, представитель присутствовал на круглом столе в Госдуме.

На круглом столе в защиту сочинских предпринимателей выступила адвокат краевой палаты адвокатов Надежда Ступак. Она призвала Генеральную прокуратуру отозвать иск.

Инга Экзархо, выступая на круглом столе, призывала спасти предприятия от уничтожения, назвав происходящее "безумным актом вандализма".

По ее словам, присутствующие на круглом столе в Госдуме охарактеризовали происходящее как уничтожение малого предпринимательства, которое повлечет за собой катастрофические последствия и для продовольственной безопасности страны, и для бюджета регионов, и для многих семей. «По удовлетворенным искам прокуратуры тысячи людей в Сочи лишаться работы, а казна - бюджета. И кому это выгодно и нужно?», - задается вопросом Экзархо.

«У нас на ферме работает на постоянной основе порядка 30 человек. В сезон мы привлекаем дополнительные силы животноводов и растениеводов, студентов. Мы платим миллионы налогов в год в казну города. Мы производим экологическую чистую продукцию: молоко, сыры, которая востребована потребителями. Суд обязал нас убить всех животных, к которым мы и наши посетители относятся очень бережно и с любовью», - добавила она.

Генеральный директор АО "Мацестинский чай" Виктор Панкеев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что предприятие платит в год порядка 30 миллионов налогов, не находится на дотациях государства, обеспечивает работой порядка ста специалистов, среди которых чаеводы, растениеводы, фасовщики, сборщики чая.

«У нас даже есть высококлассный специалист-чаевод, работающий с 1975 года. Меня в это время даже еще не было на свете, я не родился. И вот эти люди с большим опытом и знаниями должны почему-то лишиться своей очень нужной для страны профессии <...> Мы работаем в усиленном темпе, потому что потребность в отечественном и качественном чае большая не только в стране, но и за рубежом. Почему надо все это уничтожить - я лично не понимаю», - сказал Панкеев.

Он напомнил, что решение по АО "Мацестинский чай" и другим предпринимателям об изъятии 538 гектаров земель было вынесено Хостинским районным судом 2 ноября, но это решение ответчики пока не получили.

Панкеев также отметил, что реакции на обращение к президенту России Владимиру Путину пока не было.

Адвокат считает нарушением невыдачу решения суда ответчикам

По мнению независимого от данного дела адвоката Сергея Костюка, налицо нарушение прав ответчиков. «Судья после оглашения решения в здании суда обязан изготовить и вручить в течении 5 суток всем участникам процесса письменный вариант решения, прошитый и пронумерованный, с заверенной судебной печатью. Если это не происходит более 5 суток, то это является нарушением прав участников процесса судьей. Судья лишает участников процесса равноправия и возможности использовать месячный срок для подготовки и подачи мотивированной жалобы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат посоветовал подать жалобу на судью в квалификационную коллегию судей, а также подать "предварительные апелляции", в которых нужно указать, что участники процесса не согласны с решением суда, однако из-за того, что решение не выдается почти месяц, они лишены возможности подать мотивированные жалобы. И поэтому просят суд продлить им сроки на подачу мотивированных жалоб с момента получения решения суда на руки.

Сотрудник Хостинского районного суда пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что судья, принявший решение по делу земледельцев, "в отпуске".

По словам Костюка, "отпуск - это не повод нарушать права участников процесса". "В таком случае изготовление решения суда должно было быть поручено другому судье», - добавил адвокат.

В Адлерском суде корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что решение действительно было выдано с задержкой, но все поступившие 35 апелляций были приняты. «Жалобы от ответчиков приняты. Судьей был назначен срок для подачи возражений на эти жалобы до 15 ноября. Но истец - генеральный прокурор возражений не подал. 25 ноября судья пригласил всех участников процесса для знакомства с материалами дела. Все, кто был заинтересован в знакомстве, пришли и ознакомились», - рассказала сотрудница суда.

Сотрудник правового отдела администрации Сочи сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что «администрация города оставила решение на усмотрение суда». На каком основании администрация города изъяла без права на это 907 га земли в Адлере в пользу частных лиц, ответа не последовало, в том числе и на официальный запрос «Кавказского узла».

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