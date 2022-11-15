15 ноября 2022, 08:15

Кубанские чаеводы попросили Путина вмешаться в ситуацию с изъятием земель

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за изъятия земель у сочинских чаеводов под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль Краснодарского края, заявила краевая ассоциация производителей чая в своем обращении к президенту России Владимиру Путину. Предприниматели также попросили поддержки у губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 октября Генпрокуратура подала иск об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. 4 ноября суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив 74 ответчика земельных участков. 6 ноября стало известно, что компании "Шапсугский чай" и "Солохаульский чай", которые в конце октября лишились земельных участков по иску Генпрокуратуры, подали апелляционные жалобы.

Провести расследование по факту изъятия 538 гектаров земель по иску Генпрокуратуры в Хостинском районе Сочи  попросила в своем обращении президента России Владимира Путина Ассоциация производителей Краснодарского чая.

"В настоящий момент в Сочи идет массовое уничтожение чаеводческих предприятий и фермерских хозяйств. Согласно судебным решениям, мы, добросовестные фермеры и чаеводы города Сочи, лишаемся своих предприятий, своего единственного заработка и всех вложенных средств",– привел вечером 14 ноября "Коммерсант" слова гендиректора АО "Мацестинский чай" Виктора Панкеева.

Суд вынес решение, чтобы предприниматели самостоятельно демонтировали предприятия и вывезли все оборудование, добавил он. "Вся чаеводческая отрасль, чайные плантации Краснодарского края и более ста фермерских хозяйств города Сочи могут в ближайшее время перестать существовать", – подчеркнул Панкеев.

Предприниматели просят Путина вмешаться в ситуацию и проверить правомерность предъявляемых им обвинений, пояснил он.

Руководитель предприятия "Мацестинский чай" Константин Туршу рассказал, что ведущие предприятия чайной отрасли Краснодарского края обратились также с коллективным обращением к губернатору края Вениамину Кондратьеву и мэру Сочи Алексею Копайгородскому.

"Мы просим принять меры к отстаиванию интересов и защите предпринимателей, фермерских хозяйств, предприятий, специализирующихся на чаеводстве, сельхозпроизводстве и сельском туризме от действий надзорных органов, влекущих за собой уничтожение наших хозяйств", – пояснил Туршу.

Напомним, в августе Генпрокуратура потребовала изъять в собственность государства 140 участков общей площадью 1524 гектаров в Адлере, так как, по данным ведомства, арендаторы участков не используют их по назначению.

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Примечание:

"Инвестор заявил о готовности вложить 250 млн рублей в чайные плантации Сочи", "Акционеры сочинской компании обжаловали отказ признать их потерпевшими", "В Сочи строительство жилого квартала ведется на полях селекционных сортов чая и фундука".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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