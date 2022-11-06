Сочинские чайные компании оспорили изъятие земельных участков по иску Генпрокуратуры

06 ноября 2022, 02:38

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Компании "Шапсугский чай" и "Солохаульский чай", которые в конце октября лишились земельных участков по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации, подали апелляционные жалобы на решение суда.

Как писал "Кавказский узел", Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования, в числе 74 ответчиков - акционерное общество "Мацестинский чай" и агротуристический комплекс "Ферма Экзархо". 4 ноября суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив 74 ответчика земельных участков. Предприниматели заявили, что подадут апелляции.

Сообщение об угрозе изъятия земель у "Фермы Экзархо" поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 12 октября. "Ферма Экзархо" под угрозой уничтожения, сегодня получила повестку в суда на 14.10 - прокуратура РФ подала иск о признании договора аренды ничтожным + нецелевое использование земель", - написала Инга Экзархо, добавив: "В моей упряжке 74 ответчика, в том числе и "Мацеста чай". Она также добавила, что ферма существует с 2014 года и "является производителем с/х продукции, а также объектом агротуризма". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Сочинские компании "Шапсугский чай" и "Солохаульский чай", у которых по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации в конце октября были изъяты земельный участки, подали апелляционные жалобы, пишет 4 ноября РБК.

По словам представителя ответчиков Виктора Левшакова, аналогичные иски в Адлерский районный суд готовит ЗАО "Хоста чай", а в Хостинский районный суд - "Мацеста чай". "Если какие-то судебные акты в последующем будут не в нашу пользу, то мы планируем подниматься по судебной иерархии до самой высшей инстанции, пока не будем услышаны", - заявил он.

В августе Генпрокуратура выиграла аналогичный иск против АО "Адлерский чай", производителя натуральной косметики "Краснополянская косметика" и других предприятий. Представители компаний также готовятся к апелляции, пишет "Форбс".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что Генпрокуратура Российской Федерации в августе потребовала изъять в собственность государства 140 участков общей площадью 1524 га в Адлере, так как, по данным ведомства, арендаторы участков не используют их по назначению.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.