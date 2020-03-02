Жители Сочи пожаловались на вырубку деревьев

02 марта 2020, 04:53

Жильцы четырех домов по улице Известинской в Сочи заявили о вырубке здоровых деревьев в лесном массиве. По их словам, чиновники не реагируют на жалобы.

Сообщение от владельца квартиры в доме, расположенном по улице Известинской в Сочи, который жалуется на незаконную вырубку деревьев, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 23 февраля. "Проживаю постоянно в Екатеринбурге, но при этом активно участвую в жизни дома. Мной написаны письма во всевозможные инстанции о незаконной вырубке леса за нашим домом", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала 1 марта на месте, о котором написал автор сообщения. На грузовых автомобилях из покрытого лесом участка рядом с жилыми домами на улице Известинской массово вывозятся порубочные остатки, причем вырубаемые многолетние деревья на вид здоровые.

Жители домов №№41, 45, 51 и 68 по улице Известинской подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что они уже длительное время пытаются привлечь внимание властей Сочи к вырубке деревьев.

По словам одного из местных жителей Андрея Жуйкова, вырублено уже более гектара здорового леса. "Явно, что территория сельхозназначения готовится под массовую застройку. Но чиновники пытаются нам внушить, что это санитарная очистка, которая поручена пяти арендаторам пяти гектаров земель сельхозназначения", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, предоставить документацию на землю и вырубку деревьев арендаторы отказываются.

Местный житель Алексей Бабичев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пытается бороться с вырубкой деревьев с 2018 года.

"Я из Москвы. Купил квартиру в Сочи. Борьбу с сочинскими лесорубами начал ещё 10 октября 2018 года, когда столкнулся с трактористом-лесоповальщиком. При этом для того, чтобы заехать на «лесозаготовку», им был сломан наш декоративный забор. Я сделал фото и видео леса 10 октября 2018 года перед его рубкой. Это был густой и очень красивый лес со здоровыми деревьями. Сейчас это сплошная «лысина» и «плешь». При этом арендаторы и те, кто на них работает, разговаривали со мной угрозами, на ненормативной лексике", - рассказал он.

По словам Бабичева, правоохранительные органы отрицают факт вырубки деревьев, "хотя есть фото и видеофакты, что деревья были и исчезли с гектара земли, и рубки продолжаются чуть ли не ежедневно".

Местная жительница Елена Ямских возмущена вырубкой деревьев. "Основными причинами покупки квартиры именно здесь являлись близость к лесной зоне, наличие детской площадки, придомовая территория с парковкой. В итоге лес вырубили, детская площадка уничтожена, под окнами устроили проезжую часть", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница Елена Дубовицкая рассказала, что приобрела здесь жилье из-за хорошей экологии. "Я из Норильска. Купила квартиру в 2018 году. Последний дом в узком, уютном, тихом ущелье, за которым сплошной девственный лес России, а через километр начинается национальный заповедник. Пение птиц, чистый воздух, ограждённая территория с воротами на открывание, детская площадка, парковки - это сыграло решающую роль при покупке квартиры. Но с июня 2018 года стали приходить люди, осматривать территорию. Представились «арендаторами», документов не показали. А потом мы с другими жильцами зафиксировали с апреля 2019 года уничтожение зеленых насаждений, после чего начались оползни от дождей. У нас теперь «лысина» в центре леса", - посетовала она.

По ее словам, чиновники сообщили в июле 2019 года, что "не нашли следов преступления, так как на вырубку деревьев не нужны «порубочные билеты»". Дубовицкая отметила, что местные жители обращались во многие инстанции, но "работы на лесопокрытой территории продолжаются".

По словам Андрея Жуйкова, они с супругой купили квартиру в ипотеку "на тихую старость у моря".

"По словам продавца, за нашим домом находится национальный парк, и строительство вести здесь уже не будут. Буквально через год после покупки квартиры в этом «национальном парке» началась активная вырубка вековых деревьев явно под новостройки. А наш «тихий двор» превратился в сквозную проезжую часть для большегрузной техники", - пожаловался он.

По его словам, жильцы получили письмо из Департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи, в котором говорится, что специалисты обследовали зону вырубки и признали, что нанесенный ущерб составляет чуть менее 18 миллионов рублей. Жуйков, по его словам, сообщил об этом в правоохранительные органы, однако никаких мер принято не было.

"На мои обращения в различные инстанции по этому вопросу был получен ответ из Департамента по охране среды... о незаконной вырубке деревьев и причинении ущерба государству на сумму чуть менее 18 миллионов рублей", - рассказал он.

Местная жительница Елена Кириллова, переехавшая в Сочи из Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее муж попытался поговорить с арендаторами участка, однако беседы не получилось.

"Муж подошел к ним, чтобы выяснить, кто эти люди, и почему они рубят деревья. Ведь лес на тот момент был густым, с высокими деревьями, нетронутый, очень ухоженный и красивый. Но вопросы с его стороны лесорубы приняли в штыки, и начали грубить... Позже инициативной группой было написано заявление о незаконной вырубке деревьев, на которое получен ответ, что все законно со стороны «лесников», и они якобы осуществляют зачистку территории по требованию Россельхознадзора. В мае 2019 года работы по вырубке деревьев приняли масштабный размах. На любые вопросы, просьбы предъявить основания для вырубки лесники отвечали хамством и угрозами", - рассказала она.

По ее словам, она обращалась в правоохранительные органы, когда возле детской площадки пилили высокие деревья, причем не были установлены никакие предупреждающие знаки, а территория не была огорожена. "На это я получила ответ: «Уберите детей с площадки, их действия законны. Вашей детской площадки быть не должно, вместо нее скоро будет дорога»", - рассказала Кириллова.

"Уже в сентябре 2019 года от былого леса ничего не осталось, кроме голой опушки, и это то, что было в зоне нашей видимости. Судя по звукам, рубка продолжалась, уже в глубине леса и выше за домом №51 по улице Известинской. В ответных письмах от различных инстанций, в которые обращались, был ответ, что была проведена проверка. Но ни одного представителя я не встречала, протоколы и акты ознакомления не подписывала, от чего могу сделать вывод, что проверка надзорными органами была формальной", - также отметила она.

Арендатор земли рассказала о целях его использования

Директор Департамента по охране окружающей среды, лесопарковому, сельскому хозяйству и промышленности администрации города Сочи Александр Мамлай рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что специалисты департамента по жалобам граждан выезжали на место события.

По его словам, 25 декабря 2019 года жителям был дан ответ, что по факту выезда на место и итогам обследования участка было установлено, что "уничтожено двадцать одно дерево дуба грузинского, десять деревьев граба обыкновенного, семнадцать деревьев бука восточного и пятьдесят три дерева ольхи черной без получения соответствующего разрешительного документа".

"Сумма ущерба составляет 17 951 394 (семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча триста девяносто четыре) рубля 40 копеек. Материал направлен в УВД по городу Сочи для проведения проверки с целью выявления лиц, виновных в совершении правонарушения и принятия мер в соответствии с действующим законодательством", - пояснил Мамлай.

При этом он отметил, что не в курсе, было ли возбуждено уголовное дело, и пообещал, что направит второе обращение по факту взыскания ущерба в правоохранительные органы.

Участковый инспектор Роман Жирков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что получил из лесопаркового хозяйства города материалы по факту нанесения ущерба лесным насаждениям, но в возбуждении уголовного дела 3 февраля 2020 года отказал, так как Россельхознадзор обязал арендаторов пяти гектаров земли сельхозназначения "очистить ее от зарослей".

Он предоставил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), где, в частности, говорится, что участковый установил факт вырубки зеленых насаждений и опросил одну из арендаторов участка, которая пояснила, что участок был взят в аренду для выращивания фундука, которого высажено уже тысяча корней.

"Для использования указанного участка арендаторам необходима была его расчистка по предписанию Россельхознадзора от 15 октября 2018 года, а именно расчистка от древесно-кустарниковой (ольха, граб, дуб, бук) и сорной растительности. Арендаторами подано обращение в МКУ города Сочи на получение билета для рубки, но он не был выдан, так как для земель сельхозназначения такие порубочные билеты не требуются", - говорится в ответе участкового.

По данным Жиркова, в Комитете по природопользованию и охране окружающей среды города Сочи ему подтвердили, что "законом не предусматривалась выдача порубочного билета на вырубку зеленых насаждений на землях сельскохозяйственного назначения".

При этом Александр Мамлай отметил, что "компенсационные выплаты поступают в бюджет после обращения собственника или арендатора в адрес департамента с основанием для сноса деревьев, но в данном случае обращения не было, в связи с чем и было обращение в полицию с расчетом ущерба".

Одна из арендаторов земли сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что у нее есть все документы на землю и предложила обратиться в правоохранительные органы, где все объяснят.

По ее словам, она арендует землю в акционерном обществе "Адлерчай", где является акционером, и ей вместе с другими арендаторами принадлежит пять гектаров земли, на которых планируется высадить фундук и плодовые деревья. Она отрицает, что на участке планируется строительство домов.

Члены движения "За Сочи" предоставили корреспонденту "Кавказского узла" ответ из прокуратуры города от 30 декабря 2019 года, в котором говорится, что земельный участок действительно предоставлен в пользование на условиях аренды пятерым гражданам. По данным ведомства, в ходе обследования участка "установлено, что в границах участка производилась расчистка территории от кустарниковой и древесной растительности во исполнение предписания Россельхознадзора от 24 мая 2018 года".

"В настоящее время в МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея на согласовании находится проект соглашения о расторжении договора аренды указанного земельного участка. Кроме того, установлено, что материал по факту рубки зеленых насаждений на вышеуказанном земельной участке администрацией города Сочи направлен в УВД по городу Сочи для проведения процессуальной проверки", - также говорится в ответе прокуратуры.