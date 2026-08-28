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11:59, 28 августа 2026

Темрезов Рашид Бориспиевич

Рашид Темрезов на встрече с президентом В. Путиным. Фото: http://government.ru/docs/18731/photolents.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский общественный и политический деятель, член президиума Государственного Совета Российской Федерации, с февраля 2011 года - глава Карачаево-Черкесской Республики

На четвертый срок

27 августа 2026 года Владимир Путин официально внес на рассмотрение парламента Карачаево-Черкесии кандидатуру Рашида Темрезова среди трех других претендентов на должность главы республики. Другие кандидаты -- депутаты республиканского парламента Александр Чайка и Крым Шнахов 1.  Глава Карачаево-Черкесии будет избран депутатами парламента в единый день голосования 20 сентября 2026 года.

На третий срок

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в начале августа 2021 года заявил об утверждении решением генсовета партии кандидатуры Рашида Темрезова на должность главы Карачаево-Черкесии. 28 августа Владимир Путин представил в качестве кандидатов Рашида Темрезова, а также депутатов заксобрания от ЛДПР Олега Жедяева и "справедливоросса" Рената Акбаева. Акбаев выразил уверенность, что победил бы на прямых выборах, а Олег Жедяев не увидел для себя шансов на победу. 19 сентября 48 депутатов парламента единогласно наделили Рашида Темрезова полномочиями главы республики на новый срок.

На посту главы КЧР

26 февраля 2011 года Темрезов Рашид Бориспиевич Указом Президента РФ Дмитрия Медведева назначен временно исполняющим обязанности Президента Карачаево-Черкесской Республики на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями президента КЧР.

1 марта 2011 года парламент Карачаево-Черкесии единогласно наделил Рашида Темрезова полномочиями руководителя республики.

7 апреля 2011 года Рашид Темрезов на очередной сессии Парламента КЧР выступил с инициативой изменения названия должности руководителя республики. Обращаясь к депутатам, он сказал, "в России только один государственный деятель является президентом", подчеркнув при этом, что "название должности руководителя региона не имеет значение, главное профессионально выполнять свои обязанности". Парламент Карачаево-Черкесии в тот же день принял решение о переименовании должности и внес изменения в Конституцию республики.

11 августа 2011 года Глава Карачаево-Черкесии Р.Темрезов подписал указ об оптимизации численности государственных служащих, согласно которому органам местного самоуправления предписано провести сокращение штатной численности муниципальных служащих в три этапа в срок до 2013 года. Реализацию указа глава КЧР взял под личный контроль.

12 ноября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял отставку премьер-министра республики Индриса Кябишева. Причиной отставки стало избрание Кябишева депутатом Народного собрания по одномандатному округу №6 Черкесска в результате прошедших 14 октября в Карачаево-Черкесии выборов. 14 ноября Темрезов предложил депутатам регионального парламента на должность премьер-министра кандидатуру Мурата Карданова, зам.руководителя дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии, в своей прежней должности курировавшего строительство горнолыжного курорта Архыз. 15 ноября на очередной сессии Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии депутаты большинством голосов утвердили кандидатуру Мурата Карданова на должность премьер-министра республики.

28 ноября 2012 года глава Карачаево-Черкесской Республики своим указом утвердил состав нового правительства, в структуру которого вошли 13 министерств. Для более эффективной и целенаправленной работы по развитию туристско-рекреационного потенциала республики, в структуре нового правительства Карачаево-Черкесии образовано новое министерство по туризму и курортам, с передачей в него соответствующих функций из министерства здравоохранения и курортов, а также из министерства по физической культуре, спорту и туризму, которые были преобразованы в министерство здравоохранения и министерство по физической культуре и спорту. Рашид Темрезов произвел ряд кадровых перестановок, в частности, были назначены новые руководители Министерства культуры КЧР, министерства по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, Министерства образования и науки КЧР.

В марте 2014 года глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, в ходе пресс-конференции, которая совпала со второй годовщиной его пребывания у власти, заявил, что  планирует продолжать работу по выявлению фактов коррупции в регионе и привлечению в республику инвестиций. Также прозвучало заявление, что Р.Темрезов не собирается уходить в ближайшее время со своего поста: "Решение о моей отставке принимает президент Российской Федерации. Через два с половиной года, думаю, можно будет вернуться к этому разговору. Я работаю в обычном штатном режиме. У меня достаточно насыщенный график работы. Могу пригласить представителей СМИ провести один день с руководителем субъекта в Карачаево-Черкесии и за ее пределами и убедиться в этом".

7 февраля 2016 года президент России подписал указ о назначении Рашида Темрезова врио главы Карачаево-Черкесии в связи с истечением срока полномочий.  

27 июня 2016 года Р.Темрезов возглавил предвыборный список партии "Единая Россия" от КЧР.

18 сентября 2016 года депутаты парламента Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали Р.Темрезова главой республики на новый срок.

Запросы общества по раскрытию резонансных убийств в КЧР

В феврале 2013 года руководитель "Адыгэ-Хасэ" Мухаммед Черкесов выразил недовольство приговором по делу об убийстве советника главы КЧР Фраля Шебзухова: "Правосудия в России не было и нет. Пока заказчик не найден, нельзя говорить, что дело расследовано. Когда дело доходит до громких политических убийств,  правоохранительные органы бессильны. Не хватает политической воли". 

В январе 2014 года Координационный совет национальных организаций и движений Карачаево-Черкесии в обращении к главе МВД выразил беспокойство в связи с оставшимися не раскрытыми резонансными убийствами: "Многолетнее замалчивание хода и результатов расследования и особенно имен заказчиков этих гнусных преступлений вызывает у населения не только недоверие к деятельности правоохранительных органов и местным властям, но и порождает  ненужные версии, порой порочащие добропорядочных граждан. До сегодняшнего дня так и не раскрыт ряд резонансных и общественно опасных преступлений. Это дело об исчезновении общественного и политического деятеля Алексея Стригина и его водителя В.Пащенко, убийства советника президента КЧР Фраля Шебзухова, начальника тюрьмы, подполковника Хасана Джанаева, депутата парламента КЧР Ислама Крымшамхаловаактивиста черкесского национального движения Аслана Жукова".

Биография

Рашид Бориспиевич (Борисович) Темрезов, карачаевец, родился 14 марта 1976 года в Черкесске (Карачаево-Черкесской Республике) в семье известного в республике хирурга.

В 1998 году Рашид Темрезов окончил Московский открытый социальный университет по специальности "менеджмент" (по другим данным - по специальности "финансы и кредит").

После окончания вуза Темрезов работал в коммерческом отделе ОАО "Карачаево-Черкесскнефтепродукт", был коммерческим директором строительного управления, начальником управления производственно-технологической комплектации (УПТК) ОАО "Севкавгидроэнергострой", а также руководителем собственного предприятия по производству металлопластиковых окон.
С 2004 года Темрезов занимал должность генерального директора республиканского государственного учреждения "Управление капитального строительства Карачаево-Черкесской Республики", затем - генерального директора ОАО" Электротехническая компания".

В 2007 году Рашид Темрезов был избран председателем совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия: Родина - Пенсионеры - Жизнь".

В 2009 году в числе 500 управленцев Темрезов был включен в кадровый резерв президента России.

В январе 2010 года Темрезов был назначен начальником федерального государственного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства".

В 2009-2011 годах Рашид Темрезов - депутат Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики. 

Семья

Женат, имеет четверых детей. Супруга Ирина. Дочери Милана, двойняшки Светлана и София, сын Марат.

Старший брат Марат — заведующий отделением сосудистой хирургии Карачаево-Черкесской клинической больницы, доктор медицинских наук.

Младший брат Теймураз работал в прокуратуре республики, в 2012 году был назначен заместителем председателя Черкесского городского суда.

  1. Путин внес кандидатуры на пост глав Северной Осетии и Карачаево-Черкесии //Коммерсант, 27.08.2026.

Автор: Кавказский Узел

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