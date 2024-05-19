Ролик, на кадрах которого блогер из Татарстана приносит извинения жителям Дагестана. Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/C7Gzk6isoBF/ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

19 мая 2024, 06:51

Блогер из Татарстана публично извинился за оскорбление жителей Дагестана

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Блогер из Татарстана, высказавший ранее оскорбления в адрес жителей Дагестана, записал видеообращение, в котором принес им свои извинения.

Видео с извинениями блогера из Татарстана было опубликовано 18 мая в Instagram*-паблике golos.dagestana.

"Со мной разговаривали братья из Дагестана и указали на мои ошибки, я их полностью признал. Я не по праву оскорбил мужчин Дагестана, в чем я раскаиваюсь, извиняюсь. И также нелицеприятно отозвался о ваших женщинах, поэтому прошу ради Аллаха прощения", –  сказал блогер на видео.

В текстовом описании к видеоролику сказано, что блогер ранее планировал приехать в Дагестан, чтобы провести лекции на интимную тематику, однако ему не позволили.

Сам блогер, в другом видео в Instagram*-паблике golos.dagestana, заявил, что отказался проводить лекции в Дагестане, поскольку подобное не принято в республике. "Поэтому у вас, наверное, там 95 процентов разводов. Ну и живите в традициях своих", – заявил он в частности на кадрах ролика.

На YouTube-канал блогера из Татарстана "Пользы в Исламе" подписано 9,7 тысячи пользователей. В одном из роликов сказано, что он из города Альметьевск в Татарстане. Имя и фамилия блогера не приведены. В описании страницы сказано, что в своем блоге он ведет обучение Корану.

На страницу блогера в Instagram* подписаны 29,4 тысячи пользователей, на 06.50 мск 19 мая на ней размещено 666 публикаций. Имя и фамилия блогера так же не указаны. В описании страницы сказано, что ее автор ведет обучение Корану, а в размещенных на странице постах рассматриваются различные религиозные вопросы, такие как является ли Навруз мусульманским праздником или допустимо ли насилие по отношению к женщине. В разделе "сторис" на своей странице в Instagram* блогер также опубликовал видео с извинениями перед жителями Дагестана.

Напомним, практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Так, в июле МВД Дагестана опубликовало извинения автора шуточного рекламного ролика, в котором обыгрывалось ДТП. Шуточному ролику уже около пяти лет, и добиваться от его автора публичных извинений было излишним, заявили тогда комментаторы телеграм-канала МВД Дагестана. Пояснения от автора видео были взяты после того, как стали поступать жалобы, заявила пресс-служба ведомства.

В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Примечание:

"Туристка извинилась после топлес-фотосессии в Дагестане", "Дагестанские комики сочли избыточным принуждение к извинениям за шутку", "Пользователи Telegram сочли излишними извинения за шуточное видео в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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