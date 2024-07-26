Омбудсмен Грузии призвал компанию Evolution сохранить медстраховку для бастующих

26 июля 2024, 14:11

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Компания Evolution Georgia приостановила действие медстраховки для участвующих в забастовке работников онлайн-казино, заявил омбудсмен Грузии, призвав работодателя пересмотреть это решение. Компания отказывается идти навстречу требованиям более четырех тысяч сотрудников, которые добиваются улучшения условий и повышения оплаты труда, рассказали участники акции.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia 12 июля объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке принимает участие более 4600 человек, среди выдвинутых ими 45 требований к работодателю - увольнение менеджеров, оскорбляющих сотрудников.

Скриншоты внутренних чатов менеджеров с оскорбительными комментариями опубликовал на своей странице в Facebook* "Мауцкебели". Менеджеры высмеивают внешность сотрудников, расу, делают предположения о наличии болезней, следует из перевода, сделанного "Кавказским узлом".

Сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia продолжают забастовку. Палатки установлены у одного из филиалов компании на улице Механизаторов, 2 в Тбилиси, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Участники забастовки требуют: больше времени на перерывы, улучшения санитарно-гигиенических условий в рабочем пространстве, безопасных и комфортных условий труда, обеспечения здоровым питанием и талонами на питание на рабочем месте, улучшения страхового пакета", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза "Труд" Гия Диасамидзе.

Жители, художники, музыканты, представители разных профсоюзов каждый день приходят поддержать участников забастовки, пришли они и вечером 25 июля, несмотря на сильный дождь. Представитель Коалиции по образованию Гота Чантурия посетил место забастовки, чтобы поддержать участников акции, им был показан фильм "На велосипеде на Луну". Поддержать бастующих пришла и внучка главного героя фильма - Юмбера Лежавы, который проехал сотни тысяч километров на своем велосипеде по всему миру.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призвал работодателя защитить трудовые права работников. Так, омбудсмену стало известно, что бастующие работники были лишены возможности использования медицинской страховки, предусмотренной трудовым договором. При этом среди бастующих есть беременные женщины, онкопациенты и люди с другими хроническими заболеваниями, для которых использование страховых услуг имеет особое значение. "Поскольку забастовка сотрудников Evolution Georgia продолжается уже почти две недели, существует опасность, что участникам забастовки потребуются необходимые медицинские услуги, которые они получили бы на условиях частного медицинского страхования. Это может поставить под угрозу состояние здоровья бастующих и, следовательно, еще больше увеличить ответственность работодателя", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

"Я работала по 12 часов с высокой температурой, меня трясло, но я не могла уйти с работы", рассказала "Мауцкебели" одна из участниц забастовки Нанука Надирадзе . Она мать-одиночка. Чтобы финансово обеспечить своего ребенка, она 22 ночи в месяц работает в компании крупье.

"Позор компании Evolution Georgia, в которой я проработала шесть лет, за то, что она равнодушна к нашим чаяниям. Компания не интересуется судьбой работников", - написала в Facebook* Нина Кенкадзе.

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