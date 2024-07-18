Тысячи сотрудников онлайн-казино в Грузии присоединились к бессрочной забастовке

18 июля 2024, 23:07

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Более 4600 сотрудников онлайн-казино Evolution Gambling, участвующих в забастовке, добиваются повышения оплаты и соблюдения трудовых прав. Среди других 45 требований к работодателю - увольнение менеджеров, оскорбляющих сотрудников.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии сотрудники онлайн-казино Evolution Gambling объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы.

В забастовке на сегодняшний день принимает участие 4621 человек, говорится в сюжете, опубликованном в YouTube-канале "Sova - все о Грузии". "У нас есть 45 требований. Пока наши требования не будут удовлетворены, она не прекратится, она бессрочная", - говорит на видео одна участница акции протеста Тамар Ансиани. По ее словам, поводом, всколыхнувшим сотрудников, стали оскорбления со стороны менеджеров. "Были оскорбительные и унизительные комментарии в их внутренних чатах. Это стало вопросом чести, и к требованиям добавилось то, что эти менеджеры должны быть уволены", - пояснила она.

Скриншоты внутренних чатов менеджеров с оскорбительными комментариями опубликовал на своей странице в Facebook* "Мауцкебели". Менеджеры высмеивают внешность сотрудников, расу, делают предположения о наличии болезней, следует из перевода, сделанного "Кавказским узлом".

Но основное, чего добиваются протестующие - улучшение условий труда, повышение зарплаты, соблюдение трудовых прав, пояснила участница акции.

"Молодежь привлекает удобный график. Это возможность студентам совмещать работу с учебой, но при этом приходятся проводить по несколько часов в закрытых помещениях за мизерную зарплату, которая полностью уходит на аренду жилья", - заявила она.

C администрацией проведены пять переговоров, на последней встрече был и медиатор. Сотрудники обращались в Минтруда. Забастовка согласована, она проводится в рамках грузинского законодательства, рассказала Ансиани в интервью Meydan ТV.

"Самое важное требование - это повышение зарплаты. Потом идет уже увеличение количества отпускных дней. Тут очень много кожных заболеваний из-за того, что они не делают хорошую дезинфекцию", - рассказал участник акции Махаре Паташури.

Среди протестующих есть и этнические азербайджанцы, а также граждане Азербайджана, переехавшие в Грузию, сообщило сегодня "Один из них", Бахтияр Мамедли - является одним из организаторов акции протеста. В видеоролике, опубликованном в YouTube-канале Meydan ТV, он рассказал, что приехал в Грузию во время пандемии коронавируса из-за невозможности устроиться на работу в Азербайджане.

Бастующий Хусейн Гасымов рассказал, что 4612 человек подписали отказ от работы после того, как стало известно об издевательских комментариях менеджеров.

Протестующие заявляют, что будут бороться, пока их требования не будут выполнены. Они уверены, что к ним будут присоединяться и другие сотрудники, и компании придется выполнить их требования, говорится в видео.

12 июля компания заявила, что не смогли прийти к соглашению с работниками в ходе посреднического процесса. "Определенное количество сотрудников решило объявить забастовку, в то время как подавляющее большинство сотрудников продолжает работать", говорится в заявлении на странице компании в Facebook*.

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