16 июля 2024, 07:45

Сотрудники онлайн-казино в Грузии объявили забастовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Грузии более 470 сотрудников онлайн-казино Evolution Gambling приняли участие в забастовке с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы.

В Грузии сотрудники онлайн-казино Evolution Gambling объявили о проведении забастовки с требованием повышения оплаты труда и улучшения условий работы. После начала забастовки к ней присоединилось 476 сотрудников компании, включая одного из высших руководителей, сообщил председатель профсоюза "Труд" Гиоргий Диасвмидзе.

"Забастовка показала насущную необходимость улучшения условий труда и справедливого обращения с работниками индустрии размещения онлайн-ставок", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бастующие также требуют увольнения тех менеджеров, которые, по словам работников, позволяют себе грубое отношение к подчиненным. В черный список внесены три менеджера, список продолжает пополняться.

Руководство Evolution Gambling пытается найти замену сотрудникам, участвующим в акции протеста. Сотрудники, которые не принимают участия в забастовке, выражают поддержку бастующим, в частности они привозят им еду и воду. Поддержку бастующим также выразили сотрудники других компаний. Супермаркет Spar обеспечивает участников акции протеста электричеством, некоторые местные музыканты проводят выступления в поддержку бастующих.

"Кавказский узел" также писал, что в Грузии работники различных сфер периодически проводят забастовки с требованиями улучшения условий труда. В частности, 27 марта водители грузовиков и представителей транспортных компаний провели акцию протеста в Натахтари, они пожаловались, что не могут легально получить разрешения на международные автомобильные перевозки, так как это можно сделать только посредством коррупционных схем.

В декабре 2023 года сотрудники шахты в Дарквети прекратили работу, требуя от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец") выполнить обещание о переводе их на 12-часовой режим работы и о прибавке к зарплате. К акции шахтеров присоединилось около 800 работников других шахт компании. Они добились перевода на 12-часовой рабочий день и повышения оплаты труда.

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Примечание:

"Строители тоннеля в Аджарии прекратили забастовку", "Трое рабочих пострадали на строительстве автомагистрали в Грузии", "Аналитики назвали безопасным для Грузии проект магистрали к границе с Россией".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 июля 2024, 07:11

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