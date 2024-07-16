Сотрудники онлайн-казино в Грузии объявили забастовку

16 июля 2024, 07:45

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В Грузии более 470 сотрудников онлайн-казино Evolution Gambling приняли участие в забастовке с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы.

В Грузии сотрудники онлайн-казино Evolution Gambling объявили о проведении забастовки с требованием повышения оплаты труда и улучшения условий работы. После начала забастовки к ней присоединилось 476 сотрудников компании, включая одного из высших руководителей, сообщил председатель профсоюза "Труд" Гиоргий Диасвмидзе.

"Забастовка показала насущную необходимость улучшения условий труда и справедливого обращения с работниками индустрии размещения онлайн-ставок", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бастующие также требуют увольнения тех менеджеров, которые, по словам работников, позволяют себе грубое отношение к подчиненным. В черный список внесены три менеджера, список продолжает пополняться.

Руководство Evolution Gambling пытается найти замену сотрудникам, участвующим в акции протеста. Сотрудники, которые не принимают участия в забастовке, выражают поддержку бастующим, в частности они привозят им еду и воду. Поддержку бастующим также выразили сотрудники других компаний. Супермаркет Spar обеспечивает участников акции протеста электричеством, некоторые местные музыканты проводят выступления в поддержку бастующих.

"Кавказский узел" также писал, что в Грузии работники различных сфер периодически проводят забастовки с требованиями улучшения условий труда. В частности, 27 марта водители грузовиков и представителей транспортных компаний провели акцию протеста в Натахтари, они пожаловались, что не могут легально получить разрешения на международные автомобильные перевозки, так как это можно сделать только посредством коррупционных схем.

В декабре 2023 года сотрудники шахты в Дарквети прекратили работу, требуя от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец") выполнить обещание о переводе их на 12-часовой режим работы и о прибавке к зарплате. К акции шахтеров присоединилось около 800 работников других шахт компании. Они добились перевода на 12-часовой рабочий день и повышения оплаты труда.

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