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08:58, 5 ноября 2026

Слова мэра Тбилиси о зоозащитниках обернулись жалобой в прокуратуру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Лаша Чхартишвили пожаловался в прокуратуру на мэра Тбилиси Каху Каладзе, который заявил, что нужно «забрать и усыпить» зоозащитников, протестующих против убийств бездомных собак.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября стало известно, что грузинские зоозащитники обратились в прокуратуру с требованием расследовать обстоятельства возможного незаконного умерщвления собак и захоронения их останков на территории кладбища на окраине Тбилиси. Поводом для обращения стал анонс журналистского расследования в эфире телеканала Pirveli. На обнародованных кадрах, по мнению активистов, показано, как в ночное время закапывают останки собак. Авторы обращения призвали сопоставить данные расследования с поступавшими сведениями владельцев об исчезновениях животных.

На ситуацию отреагировала мэрия Тбилиси, заявив, что Агентство мониторинга животных не причастно к уничтожению животных, а могильник предназначен для останков собак, умерших в результате ДТП, несчастных случаев и по естественным причинам. МВД 1 ноября отчиталось о начале расследования в связи с распространёнными видеокадрами захоронений животных. Следствие начато по статье 259 Уголовного кодекса (истязание животных, жестокое обращение с ними или иные формы насилия).

Чхартишвили потребовал реакции прокуратуры на слова мэра

Зоозащитник Лаша Чхартишвили подал жалобу в прокуратуру Грузии на мэра Тбилиси, генсека "Грузинской мечты" Каху Каладзе. Он требует расследовать слова Каладзе, который 3 ноября заявил, что нужно «увезти и усыпить» 5-6 участников протестов, вызванных гибелью бездомных собак. Обычно это выражение используют, говоря об эвтаназии животных, пояснило 4 ноября JAMnews.

Чхартишвили счел высказывание угрозой активистам и попросил проверить, не являются ли они угрозой жизни, подстрекательством к насилию и вмешательством в расследование жестокого обращения с животными.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заступился за Каладзе, заявив, что мэр говорил «в переносном смысле», пишет издание.

Каладзе подверг сомнению психическое здоровье части зоозащитников

Ранее Каха Каладзе прокомментировал скандал вокруг предполагаемого могильника собак на окраине столицы и высказался в том числе об активистах, обнаруживших захоронение и пытавшихся проверить состояние собак в муниципальном приюте.

Защитников прав животных мэр назвал «людьми с нездоровой психикой», сообщил 3 ноября проект Sova.

"Тех нескольких человек, которые там находились, разве можно куда-либо пускать, не говоря уже об Агентстве мониторинга животных? Я говорю не обо всех, но пять-шесть человек надо сегодня же забрать и усыпить, в таком они состоянии", - приводятся в публикации слова мэра Тбилиси.

4 апреля зоозащитники на акции у здания администрации Тбилиси потребовали внести изменения в программу по управлению популяцией бездомных животных и возвращать стерилизованных животных на место обитания. По их данным, множество собак, которых забрали в муниципальные приюты, попросту исчезло.

Жестокое обращение с собаками не раз становилось поводом для протестов

1 ноября представители зоозащитных организаций провели акцию протеста у здания правительства Грузии. Они выступили против негуманного обращения с бездомными собаками и потребовали наказать предполагаемых правонарушителей. В акции участвовал и Лаша Чхартишвили.

Жители Грузии и ранее неоднократно выступали против жестокого обращения с животными. Так, 19 июня 2023 года в нескольких городах страны прошли митинги, участники которых потребовали наказания для тех, кто убивает бродячих животных. Кроме того, протестующие потребовали ужесточить уголовную статью за жестокое обращение с животными. Поводом для митингов стало известие об убийстве бездомной собаки в Цалке.

В январе 2023 года зоозащитники на митинге в Батуми привлекли внимание к проблеме жестокого обращения с бездомными животными. В акции приняло участие около 100 человек. Поводом для выступления стало убийство бездомной собаки.

В апреле 2017 года около 20 человек на акции перед зданием парламента Грузии потребовали внести в Уголовный кодекс поправки о жестоком обращении с животными и принять законопроект "О положении животных-компаньонов".

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Автор: "Кавказский узел"

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