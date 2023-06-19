Убийства животных в Грузии привели к протестным митингам

19 июня 2023, 01:42

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В нескольких городах Грузии прошли митинги, участники которых потребовали жесткого наказания для тех, кто убивает бродячих животных. Кроме того, протестующие потребовали ужесточить уголовную статью за жестокое обращение с животными.

Митинг в Тбилиси состоялся на проспекте Руставели перед зданием парламента. В акции, по оценке зоозащитников, приняли участие до 300 человек. Участники вышли с плакатами "Прекратите жестокое обращение с животными", Ужесточить закон", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Непосредственным поводом для митинга стало известие о убийстве бездомной собаки в Цалке, видео которого распространилась в социальных сетях 15 июня. До этого подобный случай произошел в Тбилиси.

"Он убьет собаку сегодня, он убьет вас завтра!" - заявил один из выступивших на митинге.

"Спасение жизни животных - наша обязанность. К нам должны присоединятся политики, спортсмены, певцы, актеры, писатели, журналисты. Или мы все вместе побеждаем, ужесточаем закон и наказываем преступников, или мы проигрываем борьбу", - сказал один из организаторов митинга Миша Качкачишвили в эфире ТВ "Пирвели".

Акции против насилия над животными состоялись 18 июня также в Батуми, Кутаиси и в Озургети, сказала корреспонденту "Кавказского узла" журналист Елена Долобженидзе.

Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному человеку за факт жестокого обращения с животным в Цалкской муниципалитете. Расследование, проведенное МВД Грузии, установило, что 15 июня в Цалке обвиняемый убил собаку из ружья. Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 259 УК Грузии (жестокость к животному), которая предусматривает лишение свободы на срок до 1 года, говориться на сайте прокуратуры.

Напомним, 29 января зоозащитники на митинге в Батуми привлекли внимание к проблеме жестокого обращения с бездомными животными. Поводом для выступления стало убийство бездомной собаки: обвиняемый выстрелил из пневматического ружья в бродячую собаку, в результате чего животное погибло. Прокуратура предъявила стрелявшему обвинение по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Грузии – пытки или жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть или нанесение увечий, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В акции приняло участие около 100 человек.

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