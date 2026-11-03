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23:58, 3 ноября 2026

Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 706 дней подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Собравшиеся в центре Тбилиси активисты в 706-й день непрерывных протестов потребовали освобождения политзаключенных и раскритиковали затянувшийся ремонт проспекта Руставели. 

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября, в 705-й день акций протеста, демонстранты в Тбилиси выступили против политики "Грузинской мечты" и отреагировали на информацию зоозащитников о массовом умерщвлении собак. Активисты нашли в Тбилиси несколько массовых захоронений собак, которых забирали с улиц сотрудники службы "Мониторинг". 

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня под стенами парламента и возле здания Тбилисского городского совета. Акция с требованием освобождения политзаключенных и смены политического курса сегодня проходит в 706-й вечер подряд. 

Как и во все предыдущие дни акций, протестующие принесли с собой национальные флаги и флаги Евросоюза. У демонстрантов были плакаты: “Свободу узникам режима”, “Сила в единстве” и “Не уступай”, следует из серии снимков на странице фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*. 

Два плаката были посвящены непосредственно высокопоставленным функционерам “Грузинской мечты”. Один из них, посвященный сегодняшнему визиту премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Брюссель, гласил: “Бидзина, Кобахидзе надо привезти из Брюсселя “. Другой, обращенный к мэру Тбилиси Кахе Каладзе, – “Каха, Бидзина тебя скоро усыпит”, – отсылал к жестокой практике массового умерщвления отловленных в столице собак. 

Еще один плакат, “Грязью полон город”, выражал возмущение активистов и горожан затянувшимся ремонтом проспекта Руставели: на главной улице Тбилиси уже длительное время работает тяжелая техника, дорожное покрытие снято, из-за чего людям приходится ходить по грязи, преодолевая препятствия. 

Одна из жительниц столицы сегодня днем подошла на проспекте Руставели к Кахе Каладзе, чтобы задать мэру вопросы о состоянии дороги. Молодая женщина хотела показать ему видеозаписи, демонстрирующие, как трудно людям передвигаться по перекопанным улицам, но полицейские принудительно увели ее с проспекта, передает Pirveli. 

Один из плакатов демонстрантов гласил: “1937 год – расстрел за стихи, 2026 год – суд за песню. Стыдно!”. Сегодня днем стало известно, что сотрудники МВД составил протокол об административном правонарушении на певицу Софо Батилашвили, которая опубликовала на своей странице в соцсети видеозапись исполнения песни “Ole Ola”; за исполнение этой песни на митингах полицейские ранее штрафовали участников акций. По мнению полиции, запись содержит оскорбительные выражения, обращенные к представителям “Грузинской мечты”, пишет Netgazeti.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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