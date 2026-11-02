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23:58, 2 ноября 2026

Демонстранты в Тбилиси выступили в защиту животных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники проевропейской акции в Тбилиси в 705-й день протестов выступили против политики "Грузинской мечты" и отреагировали на информацию защитников о массовом умерщвлении собак. 

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября активисты у парламента Грузии призвали жителей Тбилиси выйти на проевропейскую акцию в двухлетнюю годовщину протестов. До этого у администрации президента собрались зоозащитники, которые потребовали наказать виновных в убийстве бездомных животных.

Грузинские активисты 31 октября призвали прокуратуру выяснить обстоятельства смерти и захоронения собак на окраине Тбилиси и сопоставить их с поступавшими сведениями от владельцев об исчезновениях животных.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня вечером перед зданием парламента и у здания Тбилисского городского совета. Это 705-й день непрерывных протестов, передает Publika. 

Демонстранты держали плакаты “Полицейский герой?”, “Грузия без Иванишвили”, “Зачем убиваешь?” (на плакате с фотографией собаки), “Нет русской мечте”, “Коц отнимает будущее” и “Уберите руки от наших четвероногих друзей”, следует из серии снимков на странице фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*. 

С призывами к гуманности по отношению к животным активисты выступили на фоне информации о том, что зоозащитники нашли в Тбилиси новые массовые захоронения собак. Яма, где могли быть похоронены до тысячи собак, обнаружена в районе Диди Дигоми. Горожане утверждают, что сотрудники службы “Мониторинг” закапывали в этом месте собак после того, как забирали их с улиц, сообщил сегодня вечером телеканал Pirveli. 

Один из плакатов – “Скажите нам, чем вы нас отравили”, – напомнил о данных опубликованного в конце 2025 года журналистского расследования: согласно ему, против демонстрантов при разгоне акций протеста в Тбилиси ноябре-декабре 2024 года применялось химическое оружие, отравляющее вещество под названием “камит”. Участники протеста с 1 декабря 2025 года требовали провести полноценное расследование этой информации и обнародовать названия химических веществ, использованных для разгона демонстрантов. 

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что  МВД Грузии никогда не закупало "камит", а приобреталось и использовалось на акциях вещество под названием "хлорбензилидин малононитрилом". Ведомство прекратило проверку о превышении полномочий силовиками, но продолжило следствие о враждебных действиях против страны, после чего власти Грузии потребовали от BBC удалить расследование о возможном применении химического оружия против демонстрантов и принести публичные извинения. Британская вещательная корпорация отказалась выполнить это требование.

Ремонтные работы на проспекте Руставели, сроками которых протестующие ранее выражали недовольство, продлятся еще как минимум месяц, информирует сегодня Netgazeti. На опубликованном изданием видео пешеходы на главной улице столицы вынуждены преодолевать препятствия: дорожное покрытие демонтировано, на проспекте присутствует тяжелая техника.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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