11:53, 13 февраля 2026

BBC отказалась удалить расследование о "камите"

Акция протеста в Тбилиси. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Британская корпорация BBC отказались выполнить требование грузинских властей и удалить расследование о возможном применении химоружия против демонстрантов при разгоне акций протеста в  ноябре-декабре 2024 года.

Как писал "Кавказский узел", служба государственной безопасности Грузии начала расследование в связи с информацией "Би-Би-Си", что в ходе разгона антиправительственных митингов в Тбилиси в 2024 году власти страны использовали против протестующих химические вещества. но  резльтате заяила, что  МВД Грузии никогда не закупало "камит",  приобреталось и использовалось на акциях вещество под названием "хлорбензилидин малононитрилом"  Служба прекратила проверку о превышении полномочий силовиками, но продолжила следствие о враждебных действиях против страны в связи с репортажем BBC.  Власти Грузии потребовали от BBC удалить расследование о возможном применении химического оружия против демонстрантов и принести публичные извинения.

Участники ежедневных протестов у парламента Грузии с 1 декабря 2025 года требуют провести полноценное расследование. Так, 5 декабря 2025 года  они потребовали обнародовать названия химических веществ, использованных для разгона участников протестных акций. , заявило 6 декабря СГБ Грузии. На еженедельных субботних шествиях протестующие требуют провести международное расследование.

 BBC отказались выполнить требование грузинских властей и удалить расследование о возможном применении химоружия против демонстрантов, следует из комментария британской корпорации грузинскому телеканалу Formula.

«В соответствии с установленным процессом рассмотрения жалоб подтверждаем, что заявителю уже предоставили ответы на его вопросы. Мы поддерживаем журналистику, представленную в документальном фильме BBC Eye «Когда вода обжигает: борьба за Грузию», а также нашу независимую расследовательскую журналистику о реакции грузинских властей на протесты в Тбилиси», – приводит лоа представителя телекомпании "Новости Грузия".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели.

Автор: "Кавказский узел"

