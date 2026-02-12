×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
21:15, 12 февраля 2026

Россия озвучила желание восстановить ж/д сообщение с Грузией через Абхазию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановить железнодорожное сообщение между Россией и Грузией через территорию Абхазии.

Российская сторона рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Отвечая на вопрос СМИ о работе по дальнейшему разблокированию экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа, вице-премьер отметил, что "ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе".

"В том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии", - приводит его слова "Интерфакс".

Он добавил, что Москва приступает к предметным переговорам с Ереваном о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджана в районе города Ерасх и железными дорогами Турции в районе населенного пункта Ахурян, сообщает РИА "Новости".

Ираклий Гарибашвили. Иллюстрация создана
14:45 12.01.2026
Прокуратура Грузии сообщила о пятилетнем заключении для Гарибашвили
Экс-премьер Грузии Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов.

Премьер-министр Грузии Ранее Ираклий Гарибашвили, который  2023 году занимал пост премьер-министра, выступая в парламенте, затронул вопрос восстановления железной дороги через Абхазию.  "Мне задали вопрос, в каком случае можно будет восстановить Абхазскую железную дорогу. На это есть только один ответ: только в случае целостности, объединения нашей страны", – процитировало тогда его слова "Спутник Грузия".

Железнодорожного сообщения между Грузией и Россией через Абхазию нет с начала 1990-х годов, когда Грузия потеряла контроль над над этим регионом.

Напомним, 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

9 ноября 2011 года Россия и Грузия подписали двустороннее соглашение, касающееся таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами. Контролировать поток грузов через Абхазию и Южную Осетию между Грузией и Россией было поручено швейцарской компании SGS. Согласно контракту, заключенному 19 декабря 2017 года между Грузией и компанией SGS, альтернативные Военно-Грузинской дороге транспортные коридоры могут использоваться только при форс-мажорных обстоятельствах.

7 февраля 2017 года в Праге представители властей Грузии и России договорились задействовать подписанное в 2011 году соглашение о таможенном администрировании и мониторинге торговли товарами, позволяющее двум странам развивать торгово-экономические и транспортные отношения через Абхазию и Южную Осетию, не касаясь при этом проблемы статуса этих территорий. При этом в январе официальный Тбилиси выступил против открытия таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии.

Автор: "Кавказский узел"

