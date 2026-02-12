×

21:27, 12 февраля 2026

Суд арестовал двух подростков по делу о стрельбе в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анапский городской суд заключил под стражу двух несовершеннолетних по делу о стрельбе в Анапском индустриальном техникуме - стрелка и молодого человека, который подстрекал его к преступлению. Одна из раненых находится в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля в результате стрельбы у техникума в Анапе погиб охранник учебного заведения и трое человек были ранены. Стрелявшим оказался студент, он был задержан.

Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении молодого человека, обвиняемого в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство. Уголовное дело квалифицировано по нескольким статьям, включая убийство, совершенное общеопасным способом , сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

"Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - 1 месяц 29 суток, то есть до 11 апреля 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2025 года подросток рассказал одногруппнику о намерении напасть на учебное заведение и убить учащихся. Друг не осудил его, наоборот, всеми способами, якобы в шуточной манере, убеждал довести задумку до конца, пишет сегодня Mash.

Анапский городской суд заключил под стражу также обвиняемого в нападении на Анапский индустриальный техникум. Он обвиняется в убийстве, в покушении на убийство двух и более лиц и в хищении оружия, сообщила пресс-служба.

"Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 17-летнего жителя Анапы (...). По решению суда фигурант заключен под стражу. Срок меры - два месяца, до 11 апреля 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Оба обвиняемых являются несовершеннолетними, в связи с чем судебные заседания проходили в закрытом режиме, уточнила пресс-служба.

Ранее Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, не обеспечившего надлежащее хранение своего огнестрельного оружия, которым завладел 17-летний студент и использовал для совершения преступлений.

Сегодня сотрудницу анапского техникума с огнестрельным ранением перевезли в краевую больницу, ее состояние остается тяжелым, но стабильным. Состояние еще одного раненого, студента, - средней тяжести, сообщил оперштаб Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство здравоохранения.

Автор: "Кавказский узел"

