Главная   /   Лента новостей
03:08, 12 февраля 2026

11 военных из Ростовской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петр Галушка, Давид Автушенко, Родион Дуболазов и еще восемь их земляков из Новошахтинска убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 855 убитых там военных. 

Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля убитыми на Украине были официально признаны не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО, в том числе 844 бойца - из Ростовской области. 

Имена 11 военнослужащих стали известны из отчета администрации Новошахтинска о передаче посмертных наград их родственникам. 

Семеро убитых на Украине новошахтинцев - Сергей Голуб, Владимир Воронков,  Сергей Красильников, Дмитрий Ткаченко, Алексей Савельев, Максим Апанасенко и Родион Дуболазов, - посмертно награждены орденами Мужества. 

Еще четверо убитых посмертно награждены медалями: близким Давида Автушенко передали медаль “За Отвагу”, Петр Галушка отмечен медалью Жукова, Сергей Выставкин - медалью Суворова. Родным Алексея Сердюкова передали медаль “За храбрость” II степени. 

Возраст военнослужащих и детали их биографии в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 855 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Администрация Новошахтинска в феврале отчиталась о посмертном награждении четверых убитых на Украине комбатантов - среди них Евгений Лавренюк, Александр Трампольцев, Евгений Яковцов и Денис Пополитов. 

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

Автор: "Кавказский узел"

