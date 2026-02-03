×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
16:59, 3 февраля 2026

Четверо военных из Ростовской области убиты на Украине

Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Яковцов, Александр Трампольцев и двое их земляков из Новошахтинска убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 844 убитых там военнослужащих из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 января власти и силовики признали убитыми на Украине не менее 4213 бойцов из СКФО и 4344 - из ЮФО, в том числе 840 - из Ростовской области. 

Имена четверых убитых военных из Новошахтинска обнародовала администрация города, отчитываясь о передаче их семьям посмертных наград. 

В зоне боев на Украине убиты Евгений Лавренюк, Александр Трампольцев, Евгений Яковцов и Денис Пополитов. Первые трое посмертно награждены орденами Мужества, последний - медалью Жукова, следует из сообщения в официальном Telegram-канале муниципалитета. 

Возраст и детали биографий военных в сообщении чиновников не приводятся. 

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 844 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Администрация Новошахтинска летом 2025 года также назвала имена четверых бойцов - тогда стало известно, что убиты Максим Бондаренко, Максим Саидмударов, Евгений Яцуляк и Владимир Бондарев. 

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Кого защищал мой муж? Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц. На двоих. Это меньше, чем один ребенок получает через ПФР выплаты при потере кормильца", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

Автор: "Кавказский узел"

