Житель Новошахтинска осужден за комментарии о военных в Telegram
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Новошахтинске приговорил к семи годам колонии местного жителя Вадима Давыденко, усмотрев в его комментариях в Telegram призывы к насилию против российских военных. Давыденко также признан виновным в незаконном обороте взрывчатки из-за хранения 47 граммов пороха.
Новошахтинский районный суд Ростовской области вынес приговор жителю Новошахтинска Вадиму Давыденко, признав его виновным в незаконном обороте взрывчатого вещества и в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет .
Первое обвинение касается банки с 47 граммами бездымного пороха, которую Давыденко нашел где-то в Новошахтинске между декабрем 2020 и июлем 2025 года. Согласно приговору суда, мужчина “присвоил взрывчатое вещество” и спрятал в помещении своей летней кухни на улице Римского-Корсакова, где банку впоследствии и обнаружили силовики.
Обвинение в призывах к экстремизму касается комментариев, которые Вадим Давыденко оставлял в Telegram со своего телефона из того же дома на улице Римского-Корсакова в Новошахтинске с февраля 2024 по февраль 2025 года. Как утверждало обвинение, он писал в группах мессенджера публичные общедоступные комментарии с целью побудить других людей к насильственным действиям против русских, уроженцев России и российских военных.
Давыденко полностью признал свою вину, говорится в сообщении пресс-службы суда на официальном сайте от 2 февраля. Суд назначил ему 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 50 тысяч рублей и трехлетним запретом на публикации материалов в интернете после освобождения.
Из карточки дела на сайте суда, где имя обвиняемого скрыто, следует, что процесс начался в декабре 2025 года, а приговор обвиняемому был вынесен 28 января. Еще до приговора, 14 января 2026 года, имя Вадима Давыденко было внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из сообщения Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне. Согласно записи в реестре, Давыденко - уроженец Ростова-на-Дону, в середине декабря ему исполнилось 52 года.
"Кавказский узел" писал, что в декабре 2025 года житель Астрахани был осужден на полтора года колонии-поселения за сообщения с призывами к экстремистской деятельности в Telegram. Также в декабре в Ростове-на-Дону был осужден уроженец Волгограда Рамиль Салманов, он приговорен к трем годам колонии по делу о призывах к экстремизму и оправдании терроризма.
