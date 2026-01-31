Пострадавший от пыток в ростовской тюремной больнице допрошен в качестве свидетеля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После возобновления расследования дела о превышении полномочий сотрудниками ростовской тюремной больницы МОТБ-19 допрошен один из пациентов в качестве свидетеля, однако статуса потерпевшего у него пока нет. Следователи занимаются сбором материалов по делу.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года суд приговорил к семи с половиной годам заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять лет заключения. Осужденные потребовали отменить приговор, настаивая на своей невиновности, однако областной суд оставил приговор в силе. После этого было возбуждено еще одно дело о пытках в ростовской тюремной больнице, но следователи не установили подозреваемых и прекратили расследование. Юрист ряда потерпевших по делу об истязаниях в ростовской тюремной больнице Олег Сокуренко обжаловал прекращение расследования. В октябре прошлого года стало известно, что расследование дела о превышении полномочий сотрудниками больницы возобновлено.

Показания против врачей больницы дали 62 потерпевших, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело о пытках заключенных в ростовской больнице".

Директор межрегионального фонда "Центр правовой защиты инвалидов и лиц с социально значимыми заболеваниями" Олег Сокуренко, который представляет всех потерпевших по делу о пытках в ростовской тюремной больнице, кроме одного, сообщил, что один из его подопечных был допрошен в качестве свидетеля, но статус потерпевшего ему пока не присвоен.

"У нас допросили одного свидетеля. Дальше ждем, должны его признать потерпевшим, но он пока один. Другой потенциальный потерпевший в настоящее время военнослужащий, находится в зоне боевой действия. Сказали, что с ним пока не будут вести никаких действий следственных", - рассказал он 30 января корреспонденту "Кавказского узла".

Получается, что один потерпевший и один обвиняемый оказались на СВО

По словам Сокуренко, сейчас следствие собирает материал. "Ищут других свидетелей, кто видел, кто что-либо слышал по этой истории в 2019 году. А что касается обвиняемых, они тоже прежние. Две точно здесь, в Костроме отбывают наказание в женской колонии, [один] – на СВО. Получается, что один потерпевший и один обвиняемый оказались на СВО", - сказал Сокуренко.

По его подсчётам, теперь по делу, которое возбуждено два года назад, 13 потерпевших. "И двое подозреваемых", - резюмировал Сокуренко.

Александр рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был на днях допрошен как свидетель. «У меня в данный момент статус свидетеля. Следователь сказал мне, что меня признают потерпевшим спустя некоторое время», - рассказал он.

Когда у них не было настроения, они кидали шприцы в ноги как дротики

Александр рассказал о своих злоключениях в ростовской тюремной больнице. «Когда меня привезли туда, раздели до трусов, привязали к кровати - ноги, руки, грудь, шею, вставили мочевой катетер. Все это делали не врачи, и даже не медсестры, а заключенные, которые были на подхвате у руководства. Кололи около трех раз в день психотропные препараты, уколы делали исключительно в ноги. Когда у них не было настроения, они кидали шприцы в ноги как дротики. Один раз во время такого броска он попал мне прямо в нерв», - рассказал он.

По его словам, больные очень боялись и ненавидели особенно одного санитара. «Он вёл себя не по-человечески. Нога восстанавливалась около года. За это время я похудел примерно на двадцать килограмм, потом я заново учился ходить. Всё это делали заключённые "санитары". Причём, как мне известно, один из них сидел за изнасилование ребенка <...> Не кормили, пару ложек бульона в сутки. Так я пролежал более двух недель. Когда я начал возмущаться и кричать на них, [санитар] подошёл ко мне и сильно ударил меня в область сердца, после этого я перестал кричать. Заведующую отделения и ее зама я видел всего один раз, когда они заходили к нам в палату. Больше их я не видел. Санитары вели себя очень агрессивно. Они делали уколы, выполняли обязанности медсестер», - рассказал Александр.

На мой взгляд, следователь проявляет заинтересованность в решении дела

Он указал, что допрос у следователя длился достаточно долго. «По поводу перспектив расследования ничего сказать не могу, но следователь задавал мне вопросы касаемо дела, на которые я не знал ответа. На мой взгляд, следователь проявляет заинтересованность в решении дела», - добавил он.

Потерпевший по прежнему делу Араик Бабаян в настоящее время находится в Армении. «Мне был поставлен запрет на въезд в РФ. Меня только один раз допрашивали. Больше никаких действий не было. А потом мне запретили въезд. Сейчас в Армении, работаю. Чувствую себя более-менее нормально», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Тимофей Широков, не связанный с этим делом, отметил, что такое затягивание следствия стандартно для многоэпизодных дел.

«Предельный срок содержания обвиняемых под стражей - полтора года. Поэтому ко времени окончания предельного срока следствие, скорее всего, вменило несколько эпизодов и отправило дело в суд. А затем вдогонку они добирают другие эпизоды. Но адвокатам и потерпевшим нужно жаловаться в вышестоящие следственные органы, в прокуратуру. Можно подавать в суд на бездействие следствия. Хотя сомнительно, что это ускорит дело», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что главный врач больницы Тигран Мкртчян был приговорен к двум годам заключения, он признан виновным в халатности, повлекшей смерть заключенного Дмитрия Бакшеева. 18 сентября он вышел по УДО, что удивило юриста Олега Сокуренко, оказывающего помощь пострадавшим.

