Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции

Дмитрий Дрянин и Павел Никешин убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 685 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Калмыков и Иван Купцов из Володарского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 683 бойцов из Астраханской области.

Администрация Володарского района назвала имена двух убитых в военной операции бойцов.

Павел Никешин родом из села Тишково. В 2023 году Павел Никешин принял решение заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился в зону проведения специальной военной операции. В июне 2024 года был серьезно ранен, но после длительного лечения вернулся на линию фронта. Убит 26 октября 2025 года, сообщила районная администрация 28 января.

Ровесник Никешина Дмитрий Дрянин родом из села Новокрасное. Контракт заключил в марте 2025 года, убит 15 января 2026 года, говорится в другом сообщении, размещенном тот же день в Telegram-канале администрации.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 685 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, лишь в одной семье из трех, в которых бойцы погибли до вхождения ЛНР и ДНР в состав России, получили выплаты.