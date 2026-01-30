×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:25, 30 января 2026

Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции

Павел Никешин (слева) и Дмитрий Дрянин. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://t.me/regionvol/11850, https://t.me/regionvol/11849

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Дрянин и Павел Никешин убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 685 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Калмыков и Иван Купцов из Володарского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 683 бойцов из Астраханской области.

Администрация Володарского района назвала имена двух убитых в военной операции бойцов.

Павел Никешин родом из села Тишково.   В 2023 году Павел Никешин принял решение заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился в зону проведения специальной военной операции. В июне 2024 года был серьезно ранен, но после длительного лечения вернулся на линию фронта. Убит   26 октября 2025 года, сообщила районная администрация 28 января.

Ровесник Никешина Дмитрий Дрянин  родом из села Новокрасное. Контракт заключил в марте 2025 года, убит 15 января 2026 года, говорится в другом сообщении, размещенном  тот же день в Telegram-канале администрации.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 685 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, лишь в одной семье из трех, в которых бойцы погибли до вхождения ЛНР и ДНР в состав России, получили выплаты.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военные на СВО. Фото: Минобороны России
13:25, 30 января 2026
Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:04, 28 января 2026
Новая атака дронов зафиксирована в двух регионах ЮФО
Военный и БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:14, 28 января 2026
Военные сбили 30 беспилотников в четырех регионах ЮФО
Акция "Холокост - память поколений". Усть-Лабинск, 22 января 2026 г. Фото: https://vk.com/wall-226757194_5532?z=photo-226757194_457249246%2Fwall-226757194_5532
10:55, 27 января 2026
"Неделя памяти жертв Холокоста" отмечена на юге России просветительскими акциями
13:55, 25 января 2026
Двое военных из Астраханской области объявлены убитыми в боевых действиях
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Пикет против застройки аллеи в ЮМР. Краснодар, 29 января 2026 г. Фото: https://t.me/news_93_ru/29030
29 января 2026, 15:28
Гордума Краснодара на фоне пикета одобрила сокращение сквера на Рождественской набережной

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше