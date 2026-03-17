Второй подросток арестован в Адыгее по делу о диверсии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Майкопе отправил под арест еще одного подростка, которого следователи считают участником поджога оборудования сотовой связи.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта Майкопский горсуд отправил под арест до 24 апреля несовершеннолетнего подростка, обвиняемого в диверсии (часть 2 статьи 281 УК РФ, предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы).

По версии следствия, несколько человек по указаниям "неустановленного лица" подожгли станцию оператора сотовой связи. Станция связи не была уничтожена, но "возникла угроза ее выхода из строя". По версии силовиков, это оборудование "является критически важным объектом жизнеобеспечения и играет ключевую роль в инфраструктуре связи", и используется в том числе военными.

По делу о диверсии арестован второй подросток, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединённая пресс-служба судов Адыгеи.

"Майкопский городской суд избрал меру пресечения второму несовершеннолетнему, который обвиняется в совершении диверсии. Изучив материалы дела, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал второму несовершеннолетнему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 апреля 2026 года включительно", - говорится в публикации.

Напомним, после начала боевых действий на Украине поджоги оборудования железной дороге и станций мобильной связи неоднократно происходили в регионах юга России, в том числе в Адыгее. Так, в сентябре 2025 года поступило в суд дело трех молодых людей, в том числе двух подростков, обвиняемых в поджоге сотовой вышки в поселке Тлюстенхабль и железнодорожного локомотива в Краснодаре.

В уголовных делах о поджогах зачастую фигурирует типичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

При этом кубанские приговоры по делам о диверсиях стали примером для судов в других регионах. Так, в апреле апелляционный суд вдвое увеличил сроки наказания подросткам из Новосибирска по делу о диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам.

Подростки пытались добиться смягчения приговора, а представитель прокуратуры потребовал уравнять назначенные наказания со средними сроками, которые назначаются судами в других регионах по аналогичным делам - от 11 лет лишения свободы. Родители подростков убеждены, что дело сфальсифицировано.