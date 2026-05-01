Трое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Исбагиев, Гаджимурад Далгатов и Арип Кураев убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 1912 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 1 мая чиновники и силовики назвали имена не менее 1909 бойцов из Дагестана, убитых на Украине.

Имена еще троих убитых на Украине комбатантов из Дагестана назвала администрация Хунзахского района республики, отчитавшись об открытии мемориальных досок в селе Самилах.

Убитые - Магомед Исбагиев, посмертно награжденный орденом Мужества, Гаджимурад Далгатов и Арип Кураев, говорится в сообщении администрации муниципалитета от 30 апреля.

Биографические данные убитых военнослужащих в сообщении чиновников не приводятся. Согласно информации на мемориальных досках, все трое были убиты в 2025 году: Исбагиев в феврале, возрасте 30 лет, 32-летний Далгатов – в январе, 33-летний Кураев – в июле.

Согласно сообщению на странице местной школы "ВКонтакте" церемония открытия мемориальных досок в Самилахе состоялась 29 апреля.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1912 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В июне 2025 года улица в селе Батлаич Хунзахского района была названа именем убитого на Украине Махача Муртазалиева.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.