21:01, 24 апреля 2026

Содержавшиеся в Чечне украинские пленные вернулись домой

Пленные украинцы после обмена 24 апреля. Фото: Zelenskiy / Official в Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил об очередном обмене военнопленными между Россией и Украиной, особо поблагодарив Рамзана Кадырова. 

Как писал "Кавказский узел", 5 и 6 марта Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате "500 на 500", а месяцем ранее, 5 февраля, в ходе первого в 2026 году обмена в Россию были возвращены 157 военных и трое гражданских лиц.

Рамзан Кадыров на следующий день после февральского обмена отчитался, что 20 из возвращенных - уроженцы Чечни. Журналисты выяснили, что среди возвращенных чеченских бойцов есть осужденный за сексуальное насилие над детьми и бывший чиновник. Российская сторона при обсуждении обменов пленными в первую очередь требует возвращать "кадыровцев из "Ахмата", отметил по итогам обмена 5 февраля украинский проект "Хочу жить" в своем Telegram-канале.

В ходе сегодняшнего обмена в Россию из украинского плена вернулись 193 военнослужащих из разных регионов, а 193 пленных украинцев были возвращены Украине, сообщил Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале. 

Он особо отметил, что украинские участники обмена были взяты в плен бойцами подразделения “Ахмат”. В связи с этим депутат выразил “искреннюю благодарность” главе Чечни Рамзану Кадырову и спецназу “Ахмат”, а также Минобороны России. 

Украинские пленные, которые сегодня были возвращены на родину, содержались в Чечне, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. 

“Пленение 192 из 193 украинцев не было подтверждено через Международный комитет Красного Креста, а информация о них была получена через другие источники. Один из вернувшихся домой и вовсе считался пропавшим без вести”, - написал он в своем Telegram-канале. 

В октябре 2022 года Рамзан Кадыров сообщал об участии троих своих сыновей в боях в зоне военной операции на Украине и о том, что трое захваченных военнопленных были доставлены в Грозный по решению его детей.

Лубинец отметил, что освобожденные украинцы истощены, им требуются лечение и психологическая поддержка из-за пережитого в плену. Самому старшему из них 59 лет, самому младшему - 23 года. 

Возвращенные из плена российские военные. Фото: Минобороны РФ / TelegramУроженцы Дагестана и Южной Осетии стали участниками обмена

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов заявил, что среди 193 возвращенных в Россию военных есть уроженцы республики. Он не уточнил, о каком именно количестве военных из Дагестана идет речь. 

Сейчас российские участники обмена находятся в Белоруссии, но “в ближайшее время” их доставят в Россию для лечения в госпиталях Минобороны, написал Алхасов в своем Telegram-канале. 

Среди обменянных российских военнослужащих есть уроженец Южной Осетии Лев Томаев, сообщила журналистка Арзу Мамедова. Томаев находился в плену с ноября 2024 года, при этом “весь Цхинвал ждал его возвращения, и после каждого обмена люди спрашивали о его судьбе”, утверждает она в своем Telegram-канале.

Пленные украинцы в Чечне

О том, что в Чечне содержатся сотни плененных "Ахматом" украинских военнопленных, Шамсаил Саралиев заявлял еще в октябре 2025 года, отмечая, что для их возвращения на родину есть предусловия. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики тогда указали, что получить достоверные данные о содержащихся в Чечне украинцев им не удалось. Правозащитники при этом отмечали, что пленные в РФ содержатся в нечеловеческих условиях, регулярно подвергаются избиениям, пыткам, унизительному обращению и психологическому давлению.

Рамзан Кадыров еще в 2024 году утверждал, что в Чечне "на каждом стратегическом объекте содержатся до 10 украинских пленных", которые используются в качестве "живого щита" и заложников. 29 октября 2024 года, когда в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, Кадыров заявил, что там погибли украинские пленные.

В январе 2024 года Кадыров предлагал освободить 20 украинских военных в обмен на снятие санкций с его родных, лошадей и самолетов, но после критики со стороны z-блогеров назвал эти слова "толстым троллингом". 

Кадыров 29 января участвовал в переговорах президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. В Кремле Рамзан Кадыров высказался о переговорах с украинской стороной об окончании специальной военной операции. Он выразил желание довести ее "до конца". "Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров", - заявил Кадыров. 

