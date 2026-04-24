×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:24, 24 апреля 2026

Власти отчитались о ликвидации пожара в порту Туапсе

Пожар в порту Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возгорание на морском терминале в Туапсе, возникшее из-за атаки БПЛА в ночь на понедельник, удалось полностью потушить, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Как писал "Кавказский узел", после атаки беспилотников в ночь на 20 апреля на нефтяном терминале в порту Туапсе возник пожар. Вечером 20 апреля местные жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь". Экологи предупредили, что "нефтяной дождь" и дым от пожара на нефтебазе представляют опасность для здоровья, сами жители Туапсе назвали обстановку в городе экологической катастрофой. Горожане опасаются новых атак и считают горящий нефтяной терминал источником экологической угрозы. 23 апреля власти отчитались о локализации пожара, а жители Туапсе призвали закрыть школы.

22 апреля власти признали, что в приближенных к морскому терминалу районах (Грознефть, Сортировка и Звездный, а также часть Центрального района) зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Такие данные показали результаты замеров, сделанных вечером 21 апреля, а 22 апреля замеры воздуха не проводились из-за дождя. "Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания", - заявил оперштаб Кубани. Экокатастрофа в Туапсе стала поводом для дискуссии для жителей Туапсе, которые посчитали, что в соцсетях ситуация с пожаром в порту и разливом нефти освещается объективнее.

Пожар на территории морского терминала в Туапсе, продолжавшийся с 20 апреля, полностью потушен, заявил губернатор Краснодарского края Веньямин Кондратьев. 

"Спасибо нашим пожарным, в том числе краевым сотрудникам МЧС, которые круглосуточно ликвидировали возгорание. Пять дней около 300 человек боролись с огнем", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в настоящее время ведется мониторинг состояния морской акватории вблизи Туапсе.

"Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха на содержание вредных веществ. До улучшения ситуации прошу всех жителей и гостей следовать рекомендациям специалистов и соблюдать меры предосторожности", - уточнил Кондратьев.

По данным оперативного штаба региона, на территории Туапсе продолжаются проливные дожди, из-за чего поднялась вода в реке Туапсе и произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов, которые частично попали в акваторию моря, а также на береговую линию.

Пожар на морском терминале в Туапсе опасен для жителей выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Черный дождь" прошедший в Туапсе, снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули опрошенные "Кавказским узлом" экологи. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
