Власти отчитались о локализации пожара в порту Туапсе на фоне призыва закрыть школы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Открытое горение в порту Туапсе потушено, отчитался оперативный штаб Кубани вечером 23 апреля. Жители Туапсе призвали власти перевести всех школьников на дистанционный режим обучения. Дети особенно уязвимы для воздействия токсинов, попавших в атмосферу после нефтяного пожара, отметил ученый.

Как писал "Кавказский узел", после атаки беспилотников в ночь на 20 апреля на нефтяном терминале в порту Туапсе возник пожар. Вечером 20 апреля местные жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь". Экологи предупредили, что "нефтяной дождь" и дым от пожара на нефтебазе представляют опасность для здоровья, сами жители Туапсе назвали обстановку в городе экологической катастрофой. Горожане опасаются новых атак и считают горящий нефтяной терминал источником экологической угрозы.

22 апреля власти признали, что в приближенных к морскому терминалу районах (Грознефть, Сортировка и Звездный, а также часть Центрального района) зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Такие данные показали результаты замеров, сделанные вечером 21 апреля, а 22 апреля замеры воздуха не проводились из-за дождя. "Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания", - заявил оперштаб Кубани.

Открытое горение на морском терминале в Туапсе ликвидировано, заявил поздно вечером 23 апреля Оперативный штаб Кубани.

По информации властей, в течение дня 23 апреля площадь пожара “сократилась еще вдвое”, а по сравнению с ситуацией на 20 апреля - в четыре раза. Около полуночи оперштаб объявил, что возгорание локализовано, но продолжаются работы по полной ликвидации пожара.

В Туапсе по рекомендации Роспотребнадзора были закрыты только три детских образовательных учреждения, расположенные в районе морского терминала: детские сады №22 и №25 и школа №3, для учеников которой уже решено продлить учебный год. Остальные школы продолжают работу в обычном режиме, не переходя на дистанционное обучение, что вызывает возмущение и недоумение горожан.

Призывы перевести школьников на дистанционное обучение жители публикуют, в частности, в сообществе “Мой Туапсе”.

“Почему детям необходимо идти на учебу? Образование, безусловно, важно, но оно не должно ставиться выше здоровья и безопасности. Я призываю вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и рассмотреть возможность временного перехода на дистанционное обучение до тех пор, пока не будет устранены все последствия ЧП и не будет обеспечена безопасность детей”, - говорится в открытом обращении к администрации, опубликованном поздно вечером 23 апреля.

Продолжающийся пожар на морском терминале в Туапсе опасен для жителей выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Черный дождь" прошедший в Туапсе, снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули опрошенные "Кавказским узлом" экологи.

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк ранее обратил внимание, что "нефтяной дождь" содержит высокотоксичные соединения - бензол и его производные - толуол, этилбензол и ксилол. “Бензол, который относится к канцерогенам первого класса, может провоцировать лейкемию даже в малых дозах при условии хронического контакта. “Этилбензол также канцерогенен. Толуол - это нейротоксин, поражающий печень и почки, ксилол раздражает дыхательные пути”, - рассказал он.

Специалист назвал риски для здоровья после “нефтяных дождей”

Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила, что нефтяные пожары высвобождают токсичные углеводороды, оксиды серы, соединения азота, а смесь дождя с этими загрязнителями способна вызывать химические ожоги и поражение легких, отметил российский ученый, говоривший с “Кавказским узлом” на условиях анонимности.

Помимо названных токсичных соединений “нефтяной дождь” может содержать ацетон, метиленхлорид, диоксид серы, оксиды азота, сероводород, мелкодисперсные частицы и тяжелые металлы, обратил внимание эксперт.

Главную опасность для людей представляет вдыхание загрязненного воздуха и аэрозолей, но контакт с дождевой водой также несет риски. “Токсичные примеси в этой дождевой воде впитываются в кожу и попадают в кровоток человека и животных. Для людей эффекты от раздражения дыхательных путей - это, в первую очередь, кашель, одышка, обострение бронхита, астмы, раздражение кожи и глаз, в редких случаях химические ожоги. Среди других последствий - головная боль, головокружение, слабость, возможно, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, тошнота. Это наблюдалось, например, в Кувейте, когда тушили скважину. У солдат, которые этим занимались, у них были все вот эти эффекты, это задокументировано”, - рассказал ученый.

Вдыхание мелкодисперсных частиц может привести к повреждению легочной ткани. “Они проникают в альвеолы, вызывают окислительный стресс и воспаление. Надо сказать, что вот эти микрочастицы очень плохо выводятся или совсем не выводятся из организма, и этим они, в том числе, очень опасны. Они также могут вызывать рак легких, в том числе”, - подчеркнул он.

Среди долгосрочных эффектов он упомянул риск онкологических заболеваний. “Кроме того, возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, - это было очень хорошо показано в исследовании о разливе нефти в Мексиканском заливе, эта история вообще очень хорошо изучена со всех сторон. Кроме того, с медицинской точки зрения установлено, что работники, ликвидировавшие последствия этой катастрофы, показывали повышение уровня биомаркеров кардиологических заболеваний. Загрязнения питьевой воды тяжелыми металлами и углеводородами несет также риск желудочно-кишечных расстройств”, - заметил специалист.

Он подтвердил, что дети при таких загрязнениях атмосферного воздуха и почвы имеют повышенные риски. “Дети, особенно маленькие дети, - это большая частота дыхания и плюс незрелость детоксикационных систем. Взрослому окрепшему организму бороться с токсинами гораздо проще, чем организму ребенка. В группе риска пожилые люди, конечно же, из-за сниженного иммунитета, из-за хронических заболеваний. Кроме того, беременные женщины, здесь есть прямые риски для развития плода при воздействии этих токсических веществ”, - заявил ученый.