Боец из Ставропольского края убит на границе в Белгородской области

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Старший прапорщик Никита Хабибулин из Ставропольского края убит на пограничном посту в Белгородской области в результате атаки вооруженных сил Украины. С начала военной операции власти официально назвали имена как минимум 951 убитого военного со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 30 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 950 военных из Ставропольского края.

О передаче ордена Мужества родным Никиты Хабибулина, убитого на границе Белгородской области, сообщил 10 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 951 бойца со Ставрополья.

Число убитых на Украине комбатантов с юга России превысило 9200 Не менее 4550 бойцов из СКФО и 4652 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.