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01:58, 26 июля 2026

В 15 годах и районах Ростовской области возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После ливней и шквалистого ветра в 15 годах и районах Ростовской области возникли местами проблемы с электроснабжением, а в ряде районов - также с подачей воды.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале вечером 25 июля, что из-за сильного ливня с грозой и штормовым ветром проблемы с электроснабжением возникли в 15 городах и районах региона.

По словам Слюсаря, перебои с подачей электроэнергии наблюдаются в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах.

Также, по его словам, в нескольких районах Ростова, в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах нарушена работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды.

Слюсарь добавил, что количество поваленных ветров деревьев в регионе исчисляется сотнями.

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Автор: "Кавказский узел"

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