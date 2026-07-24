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03:46, 24 июля 2026

Ирина Полищук приговорена к четырем годам колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал бывшую главу администрации Зернограда Ирину Полищук виновной в превышении должностных полномочий и приговорил к четырем годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года глава администрации Зернограда Ирина Полищук была заподозрена в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она подписала акты о приемке некачественных дорожных работ, в ходе которых вместо полноценного ямочного ремонта выбоины были просто засыпаны щебнем и утрамбованы. 29 мая она отправлена в СИЗО. На заседании 4 июля прокурор попросил приговорить Полищук к пяти годам колонии.

Зерноградский районный суд Ростовской области вынес 23 июля приговор бывшему главе администрации Зернограда Ирине Полищук, признав ее виновной в совершении преступления по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), пишет "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Суд приговорил Полищук к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, в пользу Зерноградского городского поселения с нее взыскано 1,6 миллиона рублей.

Напомним, что Полищук вину не признала, заявив, что уголовное дело является "заказом" других чиновников и предпринимателей, которым не нравилась ее деятельность на посту главы администрации.

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Автор: "Кавказский узел"

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