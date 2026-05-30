Ирина Полищук отправлена в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отправил бывшего главу администрации Зернограда Ирину Полищук, которая обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года глава администрации Зернограда Ирина Полищук была заподозрена в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она подписала акты о приемке некачественных дорожных работ, в ходе которых вместо полноценного ямочного ремонта выбоины были просто засыпаны щебнем и утрамбованы. В начале июня 2025 года суд смягчил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Ее дело было передано в суд.

Суд изменил меру пресечения бывшему главе администрации Зернограда Ирине Полищук с запрета определенных действий на арест, пишет 29 мая "Коммерсант".

В СИЗО Полищук пробудет до 17 июля.

Помимо превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), Полищук инкриминировался также служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК РФ). Первая статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы, вторая - до четырех лет. Четыре месяца Полищук провела в следственном изоляторе, после чего суд смягчил ей меру пресечения и перевел под домашний арест.

В ноябре 2023 года Полищук была оштрафована на 100 тысяч рублей: суд признал ее виновной в распространении заведомо недостоверной информации после аварии на местном водопроводе, которую Полищук назвала "диверсией".