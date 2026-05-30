Ирина Полищук отправлена в СИЗО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд отправил бывшего главу администрации Зернограда Ирину Полищук, которая обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, в СИЗО.
Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года глава администрации Зернограда Ирина Полищук была заподозрена в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она подписала акты о приемке некачественных дорожных работ, в ходе которых вместо полноценного ямочного ремонта выбоины были просто засыпаны щебнем и утрамбованы. В начале июня 2025 года суд смягчил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Ее дело было передано в суд.
Суд изменил меру пресечения бывшему главе администрации Зернограда Ирине Полищук с запрета определенных действий на арест, пишет 29 мая "Коммерсант".
В СИЗО Полищук пробудет до 17 июля.
Помимо превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), Полищук инкриминировался также служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК РФ). Первая статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы, вторая - до четырех лет. Четыре месяца Полищук провела в следственном изоляторе, после чего суд смягчил ей меру пресечения и перевел под домашний арест.
В ноябре 2023 года Полищук была оштрафована на 100 тысяч рублей: суд признал ее виновной в распространении заведомо недостоверной информации после аварии на местном водопроводе, которую Полищук назвала "диверсией".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.