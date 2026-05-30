×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:55, 30 мая 2026

Ирина Полищук отправлена в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отправил бывшего главу администрации Зернограда Ирину Полищук, которая обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года глава администрации Зернограда Ирина Полищук была заподозрена в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она подписала акты о приемке некачественных дорожных работ, в ходе которых вместо полноценного ямочного ремонта выбоины были просто засыпаны щебнем и утрамбованы. В начале июня 2025 года суд смягчил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Ее дело было передано в суд.

Суд изменил меру пресечения бывшему главе администрации Зернограда Ирине Полищук с запрета определенных действий на арест, пишет 29 мая "Коммерсант".

В СИЗО Полищук пробудет до 17 июля.

Помимо превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), Полищук инкриминировался также служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК РФ). Первая статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы, вторая - до четырех лет. Четыре месяца Полищук провела в следственном изоляторе, после чего суд смягчил ей меру пресечения и перевел под домашний арест. 

В ноябре 2023 года Полищук была оштрафована на 100 тысяч рублей: суд признал ее виновной в распространении заведомо недостоверной информации после аварии на местном водопроводе, которую Полищук назвала "диверсией".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:54, 30 мая 2026
Власти Таганрога отказались ремонтировать поврежденную во время ракетной атаки котельную
23:25, 29 мая 2026
Военный из Ставропольского края убит на Украине
20:03, 29 мая 2026
Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине
18:24, 29 мая 2026
Житель Краснодара обвинен в демонстрации нацистской символики
12:36, 29 мая 2026
ФСБ отчиталась о предотвращении подрыва поезда в Новороссийске
08:36, 29 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Все события дня
Новости
04:54, 30 мая 2026
Власти Таганрога отказались ремонтировать поврежденную во время ракетной атаки котельную
06:56, 26 мая 2026
Дошло до суда дело бывшего главы Новочеркасска
Виктор Бережной. Фото: https://rostov-gorod.ru/
02:57, 24 мая 2026
Верховный суд усмотрел нарушения в деле Виктора Бережного
Психиатрическая клиника. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:58, 24 мая 2026
Ростовский суд приговорил жителя Крыма к принудительному лечению за подготовку теракта
03:39, 23 мая 2026
Суд в Ростове-на-Дону признал жителя Горловки виновным в госизмене
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
29 мая 2026, 21:27
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

БПЛА над предприятием. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 09:36
Сотрудник химпредприятия погиб при атаке беспилотников на Волжский

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше