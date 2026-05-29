Военный из Ставропольского края убит на Украине

Станислав Немыкин из Новоалександровского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально назвали убитыми в ней не менее 947 военных из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узнел", к 21 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 946 бойцов из Ставропольского края.

В лицее "Экос" города Новоалександровска установлена парта имени Станислава Немыкина, убитого в ходе специальной военной операции, сообщила администрация Новоалександровского района в Telegram-канале.

Немыкин родился в ноябре 1987 года. Он учился в лицее "Экос", а после окончания школы в 2005 году поступил в Ставропольский кооперативный техникум экономики, коммерции и права, затем служил в армии. 19 декабря 2025 года был убит в городе Красноармейске. Он награждён орденом Мужества посмертно.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 947 бойцов со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В октябре 2024 года администрация Новоалександровского района сообщила, что в военной операции был убит Евгений Русин.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.