Житель Ставрополья осужден за финансирование терроризма

По версии суда и следствия, мужчина в январе 2021 года, являясь приверженцем радикальных взглядов, перевел ранее знакомому участнику террористической организации 5300 рублей. По утверждению обвинения, эту сумму он перевел для продолжения деятельности запрещенной группировки и совершения преступлений.



С учетом позиции государственного обвинителя суд признал его виновным в содействии террористической деятельности и приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на шесть месяцев, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Ставропольского края на сайте.



Приговор не вступил в законную силу, отмечается в сообщении. Вмененная мужчинее статья о финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ), предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Надзорное ведомство не назвало имя осужденного, также не уточняется какой запрещенной группировке предназначались деньги.

"Кавказский узел" также писал, следователи на Ставрополье заподозрили местную жительницу в финансовой поддержке участников террористической организации. Жительница Пятигорска обвинена в двух эпизодах содействия терроризму и в финансировании террористической деятельности.