Главная   /   Лента новостей
22:43, 27 января 2026

Жительница Пятигорска отправлена в СИЗО по делу о финансировании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи на Ставрополье заподозрили местную жительницу в финансовой поддержке участников террористической организации. Суд отправил женщину под арест. 

Жительница Пятигорска обвинена в двух эпизодах содействия терроризму и в финансировании террористической деятельности. Первое обвинение предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы, второе - от восьми до пятнадцати лет. 

Согласно версии следствия, женщина в период с 2016 по 2018 годы переводила денежные средства участникам международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Своими переводами она, как утверждают силовики, преследовала цель содействия боевикам. 

“Обвиняемая задержана. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала краевого управления СКР. 

В сообщении следователей не уточняется, сколько переводов и на какую сумму сделала обвиняемая в течение двух или трех лет. Также не указано, когда именно женщина была задержана и арестована, и о какой именно террористической организации идет речь. 

“По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление имеющихся доказательств”, - добавили в ведомстве. Комментариями обвиняемой или ее адвоката "Кавказский узел" пока не располагает. 

Уголовные дела по статье о финансировании террористической деятельности против жителей юга России и Северного Кавказа, о которых силовики сообщали в 2018 и 2019 году, в большинстве случаев касались переводов участникам запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Так, в январе 2019 года сообщалось о задержании троих человек, которые собирали деньги для боевиков "под видом благотворительной деятельности" в Дагестане, на Кубани и в Адыгее. 

В декабре 2018 года суд в Москве арестовал по аналогичному обвинению в сборе средств на финансирование боевиков семерых выходцев с Северного Кавказа, в том числе двух женщин. Спустя год с четверых из них обвинения были сняты. Одну из обвиняемых по этому делу, уроженку Чечни Лилию Саидову, суд весной 2020 года приговорил к пяти годам заключения, хотя она отвергала все обвинения. 

Автор: "Кавказский узел"

