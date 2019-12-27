Следователи сняли обвинения в финансировании ИГ* с четверых выходцев с Северного Кавказа

27 декабря 2019, 01:43

Следователи не нашли доказательств того, что Анжелика Бабан, Салман Рамазанов, Ислам Саадаев и Саид-Хамзат Байсаров имели отношение к финансированию запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство". Четверо выходцев с Северного Кавказа получили право на реабилитацию. В деле осталось трое подозреваемых.

Как писал "Кавказский узел", Черемушкинский районный суд Москвы 13 декабря 2018 года арестовал шестерых из семи выходцев с Северного Кавказа, подозреваемых в сборе средств на финансирование боевиков. Были арестованы две женщины – Мадина Байсарова и Лилия Саидова, и четверо мужчин - Саид-Хамзат Байсаров, Ислам Саадаев, Ислам Мусаев и Салман Рамазанов. Еще одна подозреваемая по делу, Анжелика Бабан, была отправлена под домашний арест, так как решила сотрудничать со следствием. Однако позже по представлению прокурора, который заявил о необходимости полной изоляции Бабан, суд изменил ей меру пресечения на заключение под стражу. 20 февраля Черемушкинский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Саидовой и Бабан до 21 апреля. Еще одна обвиняемая, Мадина Байсарова, оставлена под домашним арестом. Ранее суд продлил содержание под стражей другим четверым фигурантам дела. 11 марта суд отклонил жалобы защиты на решение о продлении меры пресечения Саидовой и Бабан. Отец Саидовой рассказал, что его сын погиб в Сирии.

Уголовное преследование Анжелики Бабан прекращено, следует из постановления, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". В документе за подписью следователя по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Москве капитана М.Д. Мизонова описываются некоторые обстоятельства возбуждения уголовного дела против нее, его ход и причины прекращения.

Дело в отношении Бабан было возбуждено 21 ноября 2018 года по статье о финансировании терроризма (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ), следует из постановления. «Неустановленные следствием лица» в период с 2015 по 2018 год, используя банковские карты Сбербанка [...] осуществляют «сбор и последующую передачу денег лицам, входящим в ИГ*». О фактах перечисления денег куда-либо Бабан в постановлении не сообщается, но говорится об Исламе Мусаеве, который, со слов следователя, с 2010 по 2018 год произвел с помощью банковских карт переводы в размере более восьми миллионов рублей. Следователи утверждают, что средства шли на «финансирование терроризма», а точнее запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство".

Арестованный более года назад Мусаев, судя из постановления следователя Мизонова, находится под стражей до 20 февраля 2020 года, он обвиняется по статье о содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК России).

Далее в постановлении говорится, что суд отправил подозреваемую Бабан под домашний арест, а после предъявления обвинения по ходатайству следствия её поместили под стражу. Указывается, что ей неоднократно продлевали содержание под стражей и в общей сложности она находилась в следственном изоляторе около 11 месяцев. В постановлении не сообщается о причинах того, почему Бабан привлекли по этому уголовному делу, как она связана с Мусаевым. Однако в документе указано, что Бабан не признала своей вины.

«Вместе с тем, доказательств причастности Бабан к совершению вышеперечисленных преступлений, добытых в ходе предварительного следствия, недостаточно для ее дальнейшего уголовного преследования, при этом оперативной службой ФСБ РФ дополнительной информации о причастности указанного лица к совершению каких-либо преступлений не предоставлено, в связи с чем уголовное преследование в отношении Бабан необходимо прекратить», - говорится в постановлении. В документе указано, что Бабан имеет право на реабилитацию с возмещением причиненного ей вреда, связанного с уголовным преследованием.

Вынесенное 6 ноября постановление следователей о прекращении дела в отношении Бабан в связи с недоказанностью её вины, и, соответственно по реабилитирующим основаниям, было неожиданным, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бабан Карина Гурегянц.

«Анжелику выпустили 11 ноября. На стадии следствия я писала жалобы, в которых в основном делала акцент на бездействие следствия. Мы заявляли с самого начала, что уголовное дело возбуждено незаконно и необоснованно, что подзащитная была не осведомлена, даже если производился какой-то перевод, о его целях, что отклоняются наши ходатайства о проведении очных ставок следствием. Последнюю жалобу я писала в Федеральную службу безопасности... её выпустили», - пояснила адвокат.

По словам Гурегянц, Бабан в первое время после освобождения сама не верила, что это произошло и безвыходно находилась дома. «Сейчас она уже устроилась на работу. Но говорит, что больше банковские карты даже заводить не будет», - отметила адвокат.

Адвокат Рамазанова Адил Аббасов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его подзащитный также получил постановление о прекращении уголовного дела с указанием на то, что он имеет право на реабилитацию. Непричастность Рамазанова к делу о финансировании терроризма была понятна с самого начала. «Гребут всех подряд, а потом начинается расследование», - посетовал он.

Аббасов отметил, что поводом для преследования стал один-единственный перевод на карту его подзащитного. «Ему перевели 5000 рублей за то, что ударили его машину [...] Разбирались практически год. Мы предоставили дополнительные доказательства того, что он не причастен к совершению финансирования терроризма. Наши доводы проверили, и они подтвердились, уголовное преследование прекращено», - констатировал адвокат.

Он отметил, что право на реабилитацию позволит Рамазанову "компенсировать вред от уголовного преследования". "Необходимо подать (иск) в суд, документы необходимые приложить о прекращении (уголовного преследования) и потребовать компенсации морального вреда. Оплату услуг адвоката, например, тоже полагается компенсировать», - рассказал Аббасов.

Адвокат сказал, что Рамазанов чувствует себя нормально, пока отдыхает, но скоро выйдет на работу.

Адвокаты рассказали о трех обвиняемых по делу о финансировании ИГ*

Адвокат Лилии Саидовой Сулейман Ибрагимов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обвиняемыми по делу остались три человека - Байсарова, Саидова и Мусаев, но дело каждого будет направлено в суд отдельно.

Саидова не отрицает, что было два перевода на карты разных людей и что она отправила деньги по просьбе своего брата. "Эти сомнительные переводы следствие расценивает как финансирование (терроризма). И далее суд будет исследовать, так это или не так. Следствие уже завершено. Мы с делом знакомимся. Содержание под стражей Саидовой продлили до 21 февраля 2020 года», - рассказал Ибрагимов.

Он отметил, что четыре человека - Анжелика Бабан, Рамазанов, а также Саид-Хамзат Байсаров и Ислам Саадаев, в отношении которых дело прекратили, попали под преследование случайно.

«По просьбе своего мужа Лилия дала деньги в долг Саадаеву. Она говорила об этом практически с самого начала. Рамазанову она перевела 5000 рублей за поцарапанный бампер. Больше всего жалко этого парня - он из-за этих денег сидел почти год», - сказал адвокат.

Что касается Бабан, то, по словам Ибрагимова, она перевела на счёт Саидовой 37 тысяч рублей по просьбе своего бойфренда, находившегося в предварительном заключении.

«Сожитель ее находился под стражей и из тюрьмы давал ей указания, куда деньги переводить. Эту сумму перевели по просьбе бывшего мужа Саидовой для организации передачи в тюрьму. Бабан поясняла с первого дня, что этот перевод, как и переводы другим лицам, давал указания делать ее сожитель. Вместо того, чтобы сразу разобраться, проверить, людей держали год ни за что под стражей», - заметил Ибрагимов.

По его словам, ситуация, когда с людей, привлеченных по статьям о терроризме, сняли обвинения, а затем их освободили, редкая.

«Но их год держали, хотя в этом можно было разобраться очень быстро [...] Если они сами обратятся в суд за компенсацией морального вреда, то могут получить», - сказал адвокат.

Он рассказал, что сейчас Саидова находится в следственном изоляторе, жалоб от нее не поступает. Ранее она жаловалась на оскорбления, отметил Ибрагимов.

«Вначале ее оскорбляли, называли «террористкой». Мы написали жалобу. Нам, правда, ответили, что факты не подтвердилась. Но вскоре после этого оскорбления прекратились», - подчеркнул адвокат.

Руководитель программы «Противодействие фабрикации дел об исламском экстремизме в России» правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев отметил, что дела по «финансированию терроризма» ведутся по схожей схеме, удивительно, что есть прецедент, когда оно прекращается в отношении сразу группы людей.

«Все эти дела чаще всего строятся на факте перевода или получения перевода от какого-то одного лица, который считается главным подозреваемым. Часто никаких других доказательств, что эти люди вовлечены прямо или косвенно в террористическую деятельность, нет. Поэтому эти дела в правовом плане очень слабые по сравнению с делами, допустим, по участию в запрещенных организациях, где какие-то встречи фиксируются, записываются», - рассказал он.

*организации признаны террористическими и запрещены в России по решению суда.

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